Большинство американцев выступают за дальнейшую помощь Украине 26.08.2022, 4:59

Опрос.

Через полгода после начала войны в Украине чуть больше половины американцев считают, что США должны продолжать поддерживать Киев, пока Россия не выведет все свои войска.

Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса агентства Reuters и социологической службы Ipsos, передает «Голос Америки».

Опрос показал, что политика Джо Байдена в отношении Украины пользуется поддержкой, несмотря на экономические проблемы и внутриполитические события, захватившие внимание американцев в последние месяцы.

Администрация Байдена поставляет Украине оружие и боеприпасы, чтобы помочь Киеву отражать атаки российских сил.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть территории, захваченные после 24 февраля, и в ходе более ранних вторжений, которые начались еще в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым.

Из 1005 жителей США, принявших участие в онлайн-опросе на прошлой неделе, 53% высказались за поддержку Украины «до тех пор, пока все российские войска не будут выведены с территории, которую Украина считает своей». Только 18% заявили, что они против такой поддержки.

За поддержку Украины выступают сторонники обеих основных политических партий, хотя среди демократов таких больше – 66% против 51% у республиканцев.

Незначительное большинство, 51%, также поддержало поставку украинским военным таких вооружений, как артиллерия и противотанковое оружие. Против этого выступили 22 процента.

В предыдущих опросах доля американцев, выступающих за поставки оружия Украине, была выше, но напрямую сопоставимых опросов нет.

Как и в предыдущих опросах, идея отправки американских войск в Украину не пользуется большой поддержкой, вне зависимости от партийных предпочтений респондентов.

Только 26% заявили, что они поддерживают такое вмешательство, при этом 43% согласились с отправкой американских войск в соседние с Украиной страны-члены НАТО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».