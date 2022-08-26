В Украине ликвидирован командир танкового батальона РФ 7 26.08.2022, 7:34

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Оккупант погиб в свой день рождения.

В Украине ликвидирован командир танкового батальона вооруженных сил Российской Федерации майор Василий Лушников.

Об этом в четверг, 25 августа, сообщает телеграмм-канал «Союз танкистов России».

Отмечается, что командир танкового батальона российской армии погиб в свой день рождения – 23 августа – «во время стремительной атаки».

«Василий из офицерской династии. Отец-полковник. К сожалению, тело в танке «героя» сейчас находится под обстрелом. Похороны и прощание с Василием Игоревичем будут дополнительно скорей в Волгограде», — говорится в сообщении.

«Уважаемые воины, отзовитесь, кто это так очень точно отпраздновал День Флага и День Независимости? За такое надо давать Героя Украины. Согласно данным российских оккупантов, в 8.00 23 августа неизвестные пока украинские Герои отбили атаку танкового батальона ВС РФ, и уничтожили танк командира батальона Василия Лушникова... Интересно, где это и как произошло, этот подвиг должен быть должным образом отражен в истории Войны за Независимость», – прокомментировал в фейсбуке журналист Юрий Бутусов.

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