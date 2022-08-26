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ISW: Конфликт между российским спецназом и ЧВК Вагнера перерос в вооруженную драку

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  • 26.08.2022, 7:40
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ISW: Конфликт между российским спецназом и ЧВК Вагнера перерос в вооруженную драку
фото: reuters

В подразделениях российских войск усиливаются внутренние трения.

В регионах страны-агрессора России продолжают набор будущих оккупантов для формирования дополнительных добровольческих батальонов. Последние развертываются на полигонах перед отправкой на войну против Украины.

Тем временем между элементами разных видов сил в путинской армии усиливаются внутренние трения. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

По информации с российских пропагандистских ресурсов, военный комиссар Приморского края РФ объявил о том, что 140 человек (половина из запланированных 280) записались в местный краевой добровольческий ремонтный батальон «Арсеньевский».

Также Челябинский военный комиссар проводит дополнительные наборы в добровольческие батальоны «Южноуралец» и «Южный Урал», один из которых, по данным ISW, уже развернут на полигоне, а другой еще только формируется.

Кроме того, добровольческий российский батальон «Орловский» перед отправкой в Украину 25 августа был дислоцирован на базе в РФ. РосСМИ также писали, что башкирские такие же батальоны «Шаймуратов» и «Доставалов» уже завершают подготовку и в неустановленную дату, но это будет «ближайшее время», их перебросят на территорию Украины.

Параллельно между элементами различных российских обычных ВС, сил специального назначения, наемников частных военных компаний (ЧВК) и элементов национальной гвардии усиливаются внутренние трения.

ISW привело в пример неподтвержденного сообщения в Twitter со ссылкой на источники в 22-й бригаде спецназа РФ, где утверждалось, что отношения между подразделениями российских силовиков ухудшаются, равно как и между подразделениями спецназа и элементами ЧВК.

«В публикации говорится, что конфликт между группами из двух бригад спецназа и подразделения ЧВК перерос в вооруженную драку, когда одно подразделение спецназа встало на сторону подразделения ЧВК, а не другого подразделения спецназа. Российское военное руководство использует элементы частных военных компаний, такие как группа Вагнера и спецназ, в качестве ключевых маневренных элементов», – отметили аналитики.

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