Военный эксперт: Украинские истребители могут сбивать самолеты РФ в Беларуси 3 26.08.2022, 7:45

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Названо оружие, способное нанести удары по авиабазам оккупантов.

Военный эксперт Роман Свитан объяснил, могут ли истребители из Украины попадать по российским самолетам на территории Беларуси, откуда бомбят украинские мирные населенные пункты.

Беларусь стянула к границам очень большую и мощную систему ПВО, а украинские самолеты пока вооружены старыми ракетами, зона поражения которых до 70 километров.

Об этом военный эксперт Роман Свитан сказал в эфире «1+1».

«Такая возможность есть. Наши самолеты вооружены ракетами старыми пока что. Зона поражения - до 70 километров. Но тем не менее, этими ракетами можно снять самолеты, но в последнее время в Беларуси развернута очень большая и мощная система ПВО, туда подтянуты С-300, С- 400. Мы это постоянно слышим. И вряд ли наш самолет подойдет на дальность пуска их ракет. Поэтому работать по самолетам, которые работают по Украине со стороны Беларуси, можно будет либо поставленными самолетами, либо новыми самолетами F-15, F-16, которые обещают, либо эскадрилья зайдет Миг-29. Эти машины уже могут нести хорошее вооружение. Этими ракетами уже сможем снять самолеты на территории Беларуси», — сказал эксперт.

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