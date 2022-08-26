Российских десантников выбили с окраин Благодатного 1 26.08.2022, 7:48

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Элитные подразделения врага продержались там всего сутки.

Российскому десанту удалось продвинуться на окраины села Благодатное Николаевской области 22 августа, но на следующий день они были отброшены украинскими силами.

Об этом сообщила спикер Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает nv.ua.

Она объяснила, что «линия фронта на южном направление очень подвижная» из-за особенностей степной местности. По ее словам, продвижение войска в том направлении очень временное.

«Продвижение, чтобы обойти врага, или тактическая хитрость, может трактоваться ними как определенный успех. Что и случилось с оккупантами, когда они подумали, что окраины Благодатного уже их», — говорит она.

Гуменюк подчеркнула, что на следующий день оккупантам пришлось возвращаться на свои исходные позиции, а ВСУ вернули контроль над украинскими территориями.

«Это было десантно-штурмовое продвижение, но оно было на том же этапе и отброшено. Подтянуть артиллерию врагу туда не удается», — сказала спикер.

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