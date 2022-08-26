У ближайшего друга Шойгу нашли недвижимость на миллиарды рублей 14 26.08.2022, 7:55

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В министерстве обороны РФ он курирует «Юнармию».

У заместителя министра обороны РФ Владислава Цаликова нашли недвижимость на миллиарды рублей.

Об этом говорится в расследовании команды Навального.

Журналисты отмечают, что Цаликов десятки лет работает только с Шойгу, он его ближайший друг. Несмотря на то, что Цаликов никогда не служил – это не мешает ему носить генеральские погоны.

В министерстве Цаликов курирует Юнармию, а также отвечает за пиар Шойгу в российских СМИ и «финансовый контроль» МО РФ.

Как установили расследователи, дочери Цаликова учредили частные фирмы, через них дети зама Шойгу владеют земельными участками и офисными помещениями на более 200 миллиардов рублей.

Сыны Цаликова в 2021 году купили участки в Московской области по 260 миллионов рублей. Им также принадлежат офисы в самой Москве по 400 миллионов.

У детей Цаликова нет легального дохода, отмечают журналисты, намекая на коррупцию друга Шойгу.

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