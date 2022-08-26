Недалеко от побережья Турции российский танкер столкнулся с катером 2 26.08.2022, 8:09

1,952

Судно плыло в Грецию под флагом РФ.

Недалеко от побережья Турции танкер Karakuz, который плыл в Грецию под российским флагом, столкнулся с лодкой. На борту легкомоторного судна находились два человека.

Об этом сообщает издание Sabah.

Журналисты отмечают, что инцидент произошел около 21:00 по местному времени 25 августа напротив пролива Дарданеллы, соединяющего Мраморное и Эгейское моря.

Капитан 140-метрового танкера проинформировал об аварии береговую охрану Турции, которая отправила на место происшествия буксир и спасательную шлюпку.

В результате столкновения никто не пострадал. Однако катер получил повреждения. Легкомоторное судно отбуксировали к турецкому полуострову Галлиполи.

Напомним, в Турции грузовик, у которого отказали тормоза, врезался в толпу после столкновения с дома автомобилями. В результате ДТП десятки человек погибли и пострадали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».