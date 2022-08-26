закрыть
26 августа 2022, пятница, 9:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Рядом с остановленной Запорожской АЭС начались пожары

2
  • 26.08.2022, 8:12
  • 3,406
Рядом с остановленной Запорожской АЭС начались пожары

Опубликованы снимки из космоса.

Спутник зафиксировал пожары вблизи Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Россией Энергодаре. На снимках, которые есть в распоряжении «Схем» (проект «Радио Свобода»), можно заметить очаги возгорания в лесу недалеко от АЭС, а также дым над золоотвалом Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС.

Из-за обстрелов армией РФ, согласно сообщению «Энергоатома», произошло первое в истории станции полное отключение ЗАЭС от энергосети.

Спутник Planet Labs 24 августа зафиксировал дым над золоотвалом Запорожской ТЭС.

На спутниковых снимках за 24 августа также можно заметить очаги возгорания в лесу близ ЗАЭС.

В комментарии «Схемам» мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что пожары возле Запорожской АЭС до сих пор продолжаются.

«Военные минометные обстрелы и пожароопасный период. Вполне возможно, что наложение этих факторов и то, что оккупанты пытали пожарных… Три отряда пожарных функционируют, но обстрелов много и много возгораний, они не справляются», – рассказал Орлов.

В последние недели крупнейшая в Европе атомная электростанция неоднократно подвергалась обстрелам, вызывая опасения ядерной катастрофы. Украина обвиняет в этом российские силы и призывает прекратить ядерный террор. Российская сторона обвинения отвергает и говорит, что обстрелы якобы совершают украинские военные. При этом Россия отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС.

С 4 марта Запорожская АЭС захвачена российскими войсками. Также под оккупацией находится и город-спутник ЗАЭС – Энергодар.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный
«Русский мир» беспощаден
«Русский мир» беспощаден Леонид Невзлин
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор Артем Черников