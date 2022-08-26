Рядом с остановленной Запорожской АЭС начались пожары 2 26.08.2022, 8:12

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Опубликованы снимки из космоса.

Спутник зафиксировал пожары вблизи Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Россией Энергодаре. На снимках, которые есть в распоряжении «Схем» (проект «Радио Свобода»), можно заметить очаги возгорания в лесу недалеко от АЭС, а также дым над золоотвалом Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС.

Из-за обстрелов армией РФ, согласно сообщению «Энергоатома», произошло первое в истории станции полное отключение ЗАЭС от энергосети.

Спутник Planet Labs 24 августа зафиксировал дым над золоотвалом Запорожской ТЭС.

На спутниковых снимках за 24 августа также можно заметить очаги возгорания в лесу близ ЗАЭС.

В комментарии «Схемам» мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что пожары возле Запорожской АЭС до сих пор продолжаются.

«Военные минометные обстрелы и пожароопасный период. Вполне возможно, что наложение этих факторов и то, что оккупанты пытали пожарных… Три отряда пожарных функционируют, но обстрелов много и много возгораний, они не справляются», – рассказал Орлов.

В последние недели крупнейшая в Европе атомная электростанция неоднократно подвергалась обстрелам, вызывая опасения ядерной катастрофы. Украина обвиняет в этом российские силы и призывает прекратить ядерный террор. Российская сторона обвинения отвергает и говорит, что обстрелы якобы совершают украинские военные. При этом Россия отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС.

С 4 марта Запорожская АЭС захвачена российскими войсками. Также под оккупацией находится и город-спутник ЗАЭС – Энергодар.

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