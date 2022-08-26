Ученые: Иностранный язык не забывается даже спустя 50 лет 9 26.08.2022, 8:14

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В отличие от математики, истории или естественных наук.

Даже 50 лет спустя после изучения иностранного языка уровень владения им остается прежним. К таким выводам пришли ученые из Йоркского университета. Они собрали 500 британцев, которые сдавали экзамен A-level по французскому в 1970-2020 годах, и устроили им повторный тест. Добровольцы из старшей группы справились не хуже недавних выпускников, пишет Daily mail.

«Знание языка удивительно стабильно по сравнению со знанием математики, истории или естественных наук», — сказала соавтор исследования Моника Шмид.

Люди запоминают слова так же, как, факты, даты и имена. Со временем они могут начать забываться, но грамматика усваивается раз и навсегда — как езда на велосипеде.

Языковые единицы связаны в мозге в плотную сеть — мы вспоминаем иностранное слово, услышав что-то на него похожее.

Кроме того, в мозге нет отдельных областей для разных языков, поэтому использование родного сохраняет память об иностранном. Каждый раз, когда мы слышим слово «яблоко» стимулируются воспоминания об английском apple.

Также исследование показало, что в экстренных ситуациях люди быстро вспоминают чужой язык — например, при проблемах в аэропорту. Правда, вряд ли получится спустя годы внезапно заговорить так же свободно, как раньше — сохраняются основы. Но освежить знания будет легко.

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