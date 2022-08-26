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«Живем на 1100 рублей и за год отложили $9 тысяч»

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  • 26.08.2022, 8:20
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«Живем на 1100 рублей и за год отложили $9 тысяч»

Бюджет молодой белорусской семьи, которая копит на квартиру.

23-летняя Виктория живет с мужем в съемной квартире в Минске и сама ведет семейный бюджет. Девушка работает в банке, ее муж — механиком на крупном предприятии, на двоих у пары 2600 рублей в месяц. Из этих денег семья живет на 1100 рублей, остальное откладывает на покупки своего жилья и при этом не то чтобы сильно отказывает себе во всем, пишет onliner.by.

«За год с момента свадьбы мы собрали $9 тыс.»

Бюджет на двоих у нас — около 2600 рублей: зарплата у мужа выходит около 1500, у меня — около 1100. Конечно, хотелось бы получать больше, чтобы мы могли побывать наконец в свадебном путешествии или съездить куда-то дальше Беларуси или России. Но пока есть другая, более важная цель для трат — мы копим на свою квартиру в Минске.

Мы с мужем сразу договорились, что всю его зарплату откладываем на покупку квартиры или какие-то крупные экстренные траты. Поэтому живем только на мою зарплату, иногда помогает кто-то из родных на 100—200 рублей, это очень выручает.

Всю отложенную зарплату супруга и мои бонусы (около 170 рублей в месяц) мы переводим в доллары. За год с момента свадьбы мы собрали $9 тыс. с учетом подаренного на свадьбу ($2,8 тыс.).

Кредиты и рассрочки нам брать не приходилось. Проценты по нынешним кредитам — часто выше 20% годовых, это огромная переплата. А вот к рассрочкам в целом мы относимся хорошо, особенно если товар дорогой. Ведь ты ничего не переплачиваешь, а с текущей инфляцией рассрочка даже на год оставит тебя в плюсе.

В нашей семье никогда не было такого, чтобы к концу месяца денег не хватило, ведь у нас всегда есть заначка «на черный день». Но деньги из нее мы берем, только если нужно экстренно что-то купить.

«Семейный бюджет планирую на две недели вперед»

Наш бюджет сильно урезает плата за аренду квартиры. Однушка в Минске обходится нам в 710 рублей (640 рублей аренды плюс коммунальные расходы 70 рублей). С другой стороны, мы сдаем свою квартиру в другом городе, и на квартиру в Минске нужно докладывать из зарплаты всего лишь 250 рублей, а это уже приятнее.

Наш бюджет я планирую на две недели вперед: это удобно с учетом того, что зарплата приходит дважды в месяц равными долями. Основные предстоящие траты за месяц записываю в заметках на телефоне, это оказалось удобнее, чем пользоваться приложением:

Питание — 300 рублей.

Абонентская плата за телефоны — 40 рублей.

Уход за кожей, косметика — 50 рублей.

Хознужды (бытовая химия, шампуни, разные мелочи) — 50 рублей.

«Коммуналка» — 70 рублей.

Съемная квартира — 250 рублей.

Итого — 760 рублей.

Еще 50 рублей я закладываю на развлечения, их нельзя урезать. Мы можем сходить в парк, кино, покататься на катере или еще что-то, иначе просто погрязнем в бытовухе. Плюс по 20 рублей (но уже с каждой зарплаты мужа) мы откладываем на подарки друг другу. Пусть мелочи, но это всегда приятно.

Оставшиеся деньги, а это около 200 рублей, мы тратим на свое усмотрение: одежда, поездки или сбережения. Мы оба не из Минска, потому поездки к родителям за месяц обходятся примерно в 100 рублей.

Одежду мы спокойно можем приобрести в стоке или секонде, а вот обувь стараемся покупать получше: в прошлом году у меня появились кроссовки Puma, а у мужа — Adidas, каждая пара стоила по 260 рублей.

«Любимый гарнир — макароны, на них не экономим»

Бо́льшая часть нашего бюджета уходит на питание — около 300 рублей в месяц. Конечно, очень помогают родственники: могут передать закаток или яиц домашних, сала. Также мы вдвоем носим ссобойки на работу.

При этом я бы не сказала, что мы сильно ограничиваем себя в питании. Пусть мы не можем позволить себе креветки каждый день, но и покупать дешевые сосиски по акции или есть какие-то продукты низкого качества тоже не будем.

С утра в будние дни у нас чаще всего овсянка с сухофруктами и вареные яйца. Себестоимость — около 15—20 рублей на весь месяц, яйца часто домашние, а сама каша даже с добавками стоит копейки. В выходные на завтрак готовим гренки или сырники, омлет. Это тоже стоит копейки — около 30 рублей на месяц.

На обед часто едим котлеты, плов, тушеную свинину или куриные бедра с гарниром. Любимый гарнир — макароны, на них мы не экономим, всегда выберем Италию по 3 рубля за пачку, а не наши. Из мяса у нас в основном курица и свинина, бывает домашняя утка, иногда домашняя колбаса. Говядину не любим, из рыбы берем горбушу или тунца трижды в месяц, они стоят около 15 рублей.

На ужин — суп из домашних заготовок на кости, к нему хлеб, сало, сметана. Все это стараемся чередовать, чтобы не надоедало. Летом добавляем салаты и тушеные овощи, фрукты едим сезонные по настроению.

Мы очень любим камамбер и бри, но от этого сыра пришлось отказаться: он сильно подорожал и при этом стал невкусный.

Хорошо помогает экономить то, что мы не употребляем алкоголь дома. В кафе ходим раз в пару месяцев, выходит в среднем 80—100 рублей на двоих. Как видно, здоровый рацион можно составить за небольшие деньги.

«Карточками пользуюсь я, у супруга есть рублей 50 наличных на крайний случай»

Нашими зарплатными картами в основном пользуюсь я, потому что хожу за покупками. У супруга обычно есть рублей 50 наличными на крайний случай.

В магазинах я все покупаю максимально по списку и заранее составленному меню. Я поняла, что здоровое питание на самом деле стоит не так и дорого, а затраты растут, когда начинаешь покупать разные вредности и питаться хаотично. Чеки я не собираю, это бессмысленное занятие. Моя система идет от обратного — установленного лимита.

Меня удивляет, что многие не проверяют цены на нужный товар в разных магазинах. Гнаться за 50 копейками выгоды я и сама не буду, но когда можно на одном товаре неплохо сэкономить, то почему нет? Так, недавно я сэкономила 20 рублей на косметическом средстве: везде цена была около 40—45 рублей, я же просто ввела необходимый товар в поисковик и попала на онлайн-распродажу в супермаркете. Бывает, на хорошей акции я покупаю что-то с запасом.

В магазинах я всегда пользуюсь скидочными картами, кешбэком. Бытовую химию и бакалею заказываю раз в месяц онлайн, так получается здорово экономить.

Выручают также купоны: так мы сходили в аквапарк в Минске за полцены. На сноубордах иногда катаемся ночью, это обходится дешевле.

«Рыбалка и поход за грибами очень нравятся: и время круто провели, и ужин себе обеспечили»

Многим кажется, что чуть больше тысячи рублей на семью в Минске — это очень мало, но на самом деле грамотное планирование позволяет жить очень хорошо.

Даже с нашим бюджетом мы никогда не отказываем себе в развлечениях, и не все из них стоят дорого. Раньше мы постоянно ходили в кино, но сейчас новые фильмы почти не показывают, приходится искать альтернативы. Читаем много книг из большой библиотеки моего дедушки, а еще покупаем книги в магазине низких цен по 6—15 рублей. Также мы купили настольные игры, которые всегда спасают скучный вечер, особенно если позвать друзей.

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