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На дочь «гауляйтера» Мариуполя совершено покушение в Москве

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  • 26.08.2022, 8:29
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На дочь «гауляйтера» Мариуполя совершено покушение в Москве

Конфликт между предателем и его российскими кукловодами набирает обороты.

Недавно на мариупольского гауляйтера Константина Иващенко произошло покушение. После этого его дочь отправилась в Москву, где на нее тоже напали.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что после покушения коллаборант быстро скрылся под охрану МГБ в одну из больниц вне Мариуполя. Именно поэтому его не было на «торжественном праздновании» российского флага.

Андрющенко рассказал, что дочь Иващенко 20 августа срочно уехала в Москву, как можно дальше от опасного Мариуполя. Однако уже на следующий день на нее совершили физическое нападение с угрозами.

«Все это складывается в очень интересную картину пауков в банке. Наши источники сообщают, что конфликт между Иващенко и его российскими кукловодами Саблиным и Ивановым набирает обороты», – заметил советник мэра.

По его словам, сам Иващенко в последнее время установил дружеские отношения с лидером боевиков квазиреспублики на Донбассе Денисом Пушилиным и откровенно решил выскочить из одной руки ФСБ в другую – с донецким следом. Именно это заставило Иванова реагировать угрозами.

«И здесь происходит «покушение», которое больше похоже на спектакль с петардой. Даже не говорят об «украинском следе». Само дело по покушению ведет не следственный комитет России, как обычно, и даже не МГБ, а полиция оккупантов. А именно Михаил Москвитин, коллаборант из Б.Косы, приближенный к Иващенко и получивший должность через него от Пушилина», – добавил Андрющенко.

Он добавил, что задача Москвитина – собрать «убедительные доказательства», что покушение организовали люди Иванова, убрав также самого Иванова с мариупольской карты влияния.

«С другой стороны, именно поэтому Иванов передал привет Иващенко через дочь в москве. Что будет дальше – наблюдаем. Но этот триллер набирает обороты и перестает быть томным. В итоге кого-то не досчитаемся. По лучшему варианту – обоих», – подытожил советник мэра.

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