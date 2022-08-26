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Беларусь потеряет до $14 миллиардов без экспорта в Евросоюз

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  • 26.08.2022, 8:35
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Беларусь потеряет до $14 миллиардов без экспорта в Евросоюз

При этом посол РФ заявил о сокращении поставок нефти на Мозырский и Новополоцкий НПЗ.

Посол Российской Федерации в Беларуси Борис Грызлов 25 августа посетил Брестскую область. Во время визита он заявил, что Беларусь не получит до $14 миллиардов из-за закрытых экспортных рынков Евросоюза, сообщает «Белсат».

«Поставки нефти из России в Беларусь уменьшились, потому что уменьшилась потребность. Мозырский и Новополоцкий НПЗ не производят тот объем нефтепродуктов, который они ранее производили и поставляли в Украину и в страны Евросоюза. Нет нужды в этой нефти. Также нет большой потребности в газе, потому что начала работать атомная электростанция в Островце», – сказал Грызлов.

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