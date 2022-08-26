Беларусь потеряет до $14 миллиардов без экспорта в Евросоюз 6 26.08.2022, 8:35

2,720

При этом посол РФ заявил о сокращении поставок нефти на Мозырский и Новополоцкий НПЗ.

Посол Российской Федерации в Беларуси Борис Грызлов 25 августа посетил Брестскую область. Во время визита он заявил, что Беларусь не получит до $14 миллиардов из-за закрытых экспортных рынков Евросоюза, сообщает «Белсат».

«Поставки нефти из России в Беларусь уменьшились, потому что уменьшилась потребность. Мозырский и Новополоцкий НПЗ не производят тот объем нефтепродуктов, который они ранее производили и поставляли в Украину и в страны Евросоюза. Нет нужды в этой нефти. Также нет большой потребности в газе, потому что начала работать атомная электростанция в Островце», – сказал Грызлов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».