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В Италии перехватили парусник со 106 нелегальными мигрантами, которым управляли белорусы

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  • 26.08.2022, 8:45
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В Италии перехватили парусник со 106 нелегальными мигрантами, которым управляли белорусы
Фото: facebook.com/guardiadifinanza

Корабль доставил в порт города Сиракузы на Сицилии.

Итальянская полиция совместно с Финансовой гвардией задержали трех граждан Беларуси в возрасте 32, 37 и 46 лет, которые подозреваются в пособничестве нелегальной миграции. Об этом сообщает полицейское управление провинции Сиракуза, пишет издание «Беларусь и мир».

По данным правоохранителей, наши соотечественники управляли парусным судном, перевозившим 106 нелегальных мигрантов, которые предположительно отправились от побережья Турции и были спасены в международных водах судном негосударственной организации.

Во время спасения трое мужчин, о которых идет речь, отказались от пересадки на указанное судно и скрылись на борту парусника, на котором плыли. Но затем утром 22 августа патрульный катер Финансовой гвардии перехватил их в территориальных водах Италии и доставил в порт города Сиракузы.

Как сказано в пресс-релизе, на берегу были проведены необходимые следственные действия, в результате которых выяснилось, что на задержанных лежит ответственность, и после соблюдения юридических формальностей они были помещены под стражу.

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