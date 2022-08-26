Жены оккупантов бегут в Россию: в Крыму началась настоящая паника 4 26.08.2022, 8:54

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На полуострове всерьез говорят о скором возвращении Украины.

С каждой новой «бавовной» с Крымского полуострова спасаются бегством все больше россиян – преимущественно члены семей военнослужащих армии РФ. А в последние дни по сарафанному радио разлетелась информация о «скором возвращении Украины», что вызвало новый виток паники. Да такой, что жены оккупантов уже начали продавать жилье на ЮБК, пишет OBOZREVATEL.

Семьям оккупантов «дали срок»

Жесткая позиция Украины по поводу возвращения оккупированного Крыма, а также реакция мирового сообщества изо дня в день заставляют нервничать россиян. А их тут – орда. Полуостров стал «своим» для около 800 тысяч граждан Российской Федерации – все они находятся на территории АРК незаконно. такие цифры озвучила во время брифинга представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

Россия на протяжении несколько лет буквально накачивала Крым вооружением и фактически превратила его в огромную военную базу. Соответственно, тут находится и немалый контингент военнослужащих. Со временем к захватчикам перебрались и их семьи, прельстившись прекрасной природой, климатом и обещаниями командования.

По словам собеседников OBOZREVATEL на полуострове, семей российских военных действительно много. «Наглые, ведут себя по-хамски, на коренных крымчан смотрят свысока. Нам, тем, кто ждет Украину, очень тяжело морально. Тяжело дышать с ними одним воздухом», – говорит жительница Алушты Елена.

По ее словам, на ЮБК (Южном берегу Крыма. – Ред.), в Ялте, Форосе, Алуште и Гурзуфе, в основном осели семьи российских офицеров, даже если сами «вояки» служат в Симферополе. Причем, говорит сотрудница агентства недвижимости, часть квартир были ими куплены, а вот часть – просто отжаты: «Я и мои коллеги знаем случаи, когда людей просто заставляли переоформить жилье. В документах фигурировали какие-то левые люди из Магадана, Хабаровска, но затем квартиры заняли именно семьи оккупантов».

Часть из них за последнюю неделю уже выставили «добычу» на продажу. Правда, в интернете это не светят: ищут клиентов и стараются провернуть сделки по-тихому.

«Последние несколько дней побили все рекорды: такого количества предложений давно не было. Причем цены упали на 25%, однако думаю, что это еще не дно: скоро стоимость квартир в Крыму еще больше рухнет. Самое интересное, что именно жены российских военных «по большому секрету» разнесли информацию, что пора уезжать. Они очень напуганы скорым возвращением Украины – говорят о «горячей осени», – поделилась крымчанка.

По ее мнению, это говорит о серьезности ситуации: «Если бы россияне просто испугались взрывов в Крыму, то просто уехали бы в РФ пересидеть ситуацию, но они ведь уже распродают жилье».

По словам еще одного собеседника OBOZREVATEL на оккупированном полуострове, появилось и много предложений по продаже мебели, а также автомобилей.

«Россияне срочно распродают все. Очень много предлагают бытовой техники, мебель, машины. Правда, быстро найти покупателей вряд ли удастся: от жадности уж очень ломят цены», – рассказал мужчина.

Скорое освобождение

Эффектное уничтожение военных объектов российских оккупантов в Крыму идет по-нарастающей. Причем, что именно за «окурки» сработали – не понимает никто.

Панику вызывает у россиян также и при одной мысли об ударах по Крымскому (Керченскому) мосту, по которому можно довольно быстро выехать в РФ. Однако этот мост, как говорят собеседники OBOZREVATEL в ВСУ, не является первоочередной задачей. «Еще достаточно других важных целей», – убежден офицер.

По его мнению, оккупированный полуостров однозначно вернется под контроль Украины: «Если еще полгода назад у кого-то были сомнения, то сейчас их нет».

Тем временем украинцы уже стали бронировать места в отелях Крыма на осень 2022 года. А это снова вызвало панику среди коллаборантов и непосредственно россиян.

«Во временно оккупированном Крыму новый флешмоб: местные барыги-риелторы хнычут в соцсетях, что украинцы массово бронируют жилье и апартаменты в оккупированной АР Крым на 14.10.2022. Зачем? Чтобы отпраздновать День защитника Украины и ДЕОККУПАЦИЮ полуострова», – написал киевлянин Тарас Дзюба на своей странице в Facebook и выложил подтверждающие скриншоты.

На них видно, как во время переписки с крымским риелтором украинка Валерия рекомендовала задуматься о возможности оплаты в гривне и сообщила, что планирует отпраздновать на полуострове День освобождения Крыма от российских захватчиков.

Причем это не единичная ситуация – в последние дни таких бронирований проходит немало и это вызвало у россиян настоящую истерику. Активизировалось и украинское подполье: патриоты устроили настоящий флешмоб в День Независимости 24 августа.

То, что Украина вернется в Крым, уже не сомневается никто, главный вопрос – когда именно. Однако то, что это произойдет – сто процентов.

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