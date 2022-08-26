Власти Гомельского района впервые прокомментировали пуски ракет по Украине 2 26.08.2022, 8:57

7,154

Но сказали не о том.

Первую официальную публикацию на тему обстрелов Украины российскими войсками из Гомельского района выдала редакция газеты райисполкома. Это произошло после того, как 24 и 25 августа РФ вновь запустила ракеты из Гомельской области, сообщает «Флагшток».

Пропагандисты выступили с «опровержением» информации о пуске ракет из Ченок и Зябровки. На самом деле минувшей ночью оттуда ракеты и не летели. По данным мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», точка запусков находилась «между Гомельским и Речицким районами», также «звуки взрывов слышали в Брагинском районе».

Об этом же сообщал и «Флагшто»к со ссылкой на очевидца, который пояснил, что наблюдал за пусками из Новобелицкого района в направлении Ченок (т. е. пуски производились юго-западнее Гомеля).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».