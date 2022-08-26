Удар по российской элите: в ЕС приняли решение по «визовыму бану» для РФ 5 26.08.2022, 9:06

4,252

Чтобы получить краткосрочную визу, россиянам придется заплатить больше и выдержать дополнительную бюрократию.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину въезд в ЕС по упрощенной схеме для россиян будет недоступен – чтобы получить краткосрочную визу гражданам РФ придется заплатить больше и выдержать дополнительную бюрократию.

Об этом сообщает Bloomberg.

Это решение было принято как компромисс для смягчения разногласий стран-членов Евросоюза.

Так, уже на следующей неделе на встрече министров иностранных дел в Праге Чехия предложит приостановить действие соглашений об упрощении визового режима с Россией и Беларусью. Таким образом, граждане этих стран смогут подавать заявки на краткосрочный въезд по-прежнему, однако, будет увеличено время их обработки и увеличены расходы с 35 евро до 80.

«Получение европейской туристической визы – это привилегия, а не право человека», – заявила журналистам в Таллине премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По ее словам, эти изменения затронут в первую очередь российскую «элиту», путешествующую из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Это люди, которые оказывают большее влияние на правящий режим», - пояснила Каллас.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».