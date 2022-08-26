В Беларуси школьные товары продают с наценкой до 190% 3 26.08.2022, 9:07

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«Рекорд» установила Гомельская область.

Надбавки на некоторые школьные товары в отдельных торговых объектах доходили до 190%, сообщала начальник управления контроля потребительского рынка, сферы услуг и за оборотом подакцизных товаров Комитета государственного контроля Елена Масурновская, пишет zerkalo.io.

Она обратила внимание на то, что в некоторых случаях завышения достигают значительных размеров.

«Например, в Гомельской области выявлены случаи установления надбавки в размере до 150% на джемперы, а на блузки, юбки и костюмы — до 190%», — подчеркнула она.

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