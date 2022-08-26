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Разгром «Пятнашки» в Донецке: базу боевиков «слил» российский блогер

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  • 26.08.2022, 9:11
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Разгром «Пятнашки» в Донецке: базу боевиков «слил» российский блогер

Покровителем бригады является главарь «ДНР» Денис Пушилин.

Украинские журналисты вычислить координаты базы оккупантов в Донецке благодаря российскому блогеру Павлу Кукушкину, который «слил» видео с расположением захватчиков. Вооруженные силы Украины разгромили ее.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Несколько месяцев расследователи проекта наткнулись на базу бригады «Пятнашка» и передали данные о ней украинским воинам. В частности, журналистов заинтересовали похороны трех человек, состоявшиеся 12 июля в «ДНР». На церемонии прощания выступили главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин и заместитель главы администрации президента РФ Владимира Путина Сергей Кириенко.

Оккупанты уверяли, что погибшие - «простые волонтеры, которые никогда не держали в руках оружие». Однако журналисты выяснили, что ликвидированные - боевики бригады «Пятнашка», покровителем которой является Пушилин.

Журналисты проанализировали аккаунты ликвидированных оккупантов из «Пятнашки» в социальных сетях, а потом наткнулись на видео Кукушкина, который часто наведывался к террористам. После тщательного анализа расследователи узнали о точных координатах базы.

Все данные о базе «Пятнашки» расследователи передали ВСУ, а те разгромили логово террористов Пушилина, а также склады боеприпасов.

Ранее 22 августа стало известно, что в Донецке раздаются взрывы. Очевидцы сообщали, что взрывы происходили на складе российских боеприпасов.

Потом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в захваченном боевиками «ДНР» Донецке горела база интернациональной банды «Пятнашка» есть куча уничтоженных и раненых боевиков. Уничтожена модная техника противника.

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