В Риге снесли 79-метровый памятник советским воинам: видеофакт 4 26.08.2022, 9:18

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фото: EPA

Демонтаж всех элементов мемориала занял три дня.

25 августа в столице Латвии Риге завершили демонтаж мемориала, который назывался «Памятник воинам Советской армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков». Об этом сообщает Delfi.

Издание отмечает, что демонтаж всех элементов памятника занял три дня. 23 августа убрали скульптуры, изображающие советских воинов, 24-го – еще одну скульптуру, а 25-го – 79-метровую стелу.

Демонтаж стелы продолжался около семи часов. Ее падение показало в YouTube Associated Press.

Решение властей Латвии демонтировать памятник было принято после открытого вторжения российской армии в Украину 24 февраля. Против демонтажа проводили акции протеста, часть участников которых была задержана.

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