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Путин сдулся и скис

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  • Игорь Эйдман
  • 26.08.2022, 9:28
  • 2,854
Путин сдулся и скис
Игорь Эйдман

Перед войной кремлевский маньяк был на подъеме.

Сдулся?

Мировая пресса пишет, что Кремль посылает сигналы о своей готовности к перемирию. «Честный старик» Явлинский смело, можно сказать отчаянно требует того, что и так хочет Путин.

Война не просто зашла в тупик. Чувствуется, что у Путина пропал драйв. Неудачная, затянувшая война, его больше не вставляет, он эмоционально перегорел. Это видно и по тактике российских войск в последнее время.

Перед войной кремлевский маньяк был на подъеме, его ноздри щекатал запах близкой крови. Но, получив от украинцев мощный отлуп, он сдулся и скис. Как сказано в советской частушке: «х… сломался у быка».

Соратники попытались возбудить старого садиста свежим трупом Дарьи Дугиной. Мол, увидит и как вдарит «по центрам принятия решений». Но и это не помогло. Всякие Прилепины и Симоньян ждут от него повышения ставок в войне: всеобщей мобилизации, полной милитаризации экономики, массированных ударов по штабам противника. Но все это требует сил, времени, решимости, которых, похоже, ни у него, ни у его режима, к счастью, больше нет.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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