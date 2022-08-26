Путин сдулся и скис

Путин сдулся и скис1
- Игорь Эйдман
- 26.08.2022, 9:28
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Перед войной кремлевский маньяк был на подъеме.
Сдулся?
Мировая пресса пишет, что Кремль посылает сигналы о своей готовности к перемирию. «Честный старик» Явлинский смело, можно сказать отчаянно требует того, что и так хочет Путин.
Война не просто зашла в тупик. Чувствуется, что у Путина пропал драйв. Неудачная, затянувшая война, его больше не вставляет, он эмоционально перегорел. Это видно и по тактике российских войск в последнее время.
Перед войной кремлевский маньяк был на подъеме, его ноздри щекатал запах близкой крови. Но, получив от украинцев мощный отлуп, он сдулся и скис. Как сказано в советской частушке: «х… сломался у быка».
Соратники попытались возбудить старого садиста свежим трупом Дарьи Дугиной. Мол, увидит и как вдарит «по центрам принятия решений». Но и это не помогло. Всякие Прилепины и Симоньян ждут от него повышения ставок в войне: всеобщей мобилизации, полной милитаризации экономики, массированных ударов по штабам противника. Но все это требует сил, времени, решимости, которых, похоже, ни у него, ни у его режима, к счастью, больше нет.
Игорь Эйдман, «Фейсбук»