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Названа специя, которая увеличивает выработку стволовых клеток в головном мозге

  • 26.08.2022, 9:31
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Названа специя, которая увеличивает выработку стволовых клеток в головном мозге

Они имеют решающее значение для памяти.

С возрастом мозг постепенно изнашивается, отчасти из-за нехватки стволовых клеток. Однако при деменции мозг вырабатывает еще меньше специализированных клеток, что приводит к таким проблемам, как потеря памяти. К счастью, одна специя может противодействовать этим эффектам, увеличивая выработку стволовых клеток.

Об этом сообщает Express (перевод — cursorinfo.co.il).

Эта пряность увеличивает выработку стволовых клеток в головном мозге на 80%. Куркума хорошо известна своим биоактивным соединением куркумином, которое действует как противовоспалительное средство на мозг и улучшает когнитивные функции у пациентов с болезнью Альцгеймера. Однако специя содержит второе биоактивное соединение, артурмерон, которое также может обеспечить защиту от нейродегенерации за счет увеличения количества стволовых клеток.

Нервные стволовые клетки (НСК), обнаруженные в головном и спинном мозге, представляют собой специализированные клетки, которые могут дифференцироваться в различные типы клеток центральной нервной системы, например, в нейроны. Нейроны необходимы для мышления, потому что они передают сообщения в различные области мозга и нервной системы.

Согласно испанскому исследованию 2019 года, их также не хватает в мозгу людей, живущих с болезнью Альцгеймера.

Это процесс создания новых нейронов посредством нейрогенеза. НСК были признаны потенциальным средством лечения болезни Альцгеймера. Это связано с тем, что нейрогенез оказывает непосредственное влияние на формирование и хранение памяти. Мозг имеет тенденцию производить новые нейроны с годами развития, которые помогают строить нейронные цепи. Они, в свою очередь, действуют как информационные магистрали между различными областями мозга, которые имеют решающее значение для памяти.

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