В новом пакете военной помощи Украине от США есть три неозвученных «сюрприза» 1 26.08.2022, 9:36

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Некоторые позиции не раскрываются публично.

В новом пакете военной помощи Украине от США есть пункты, не озвучиваемые публично. В частности, речь о «трех позициях».

Соответствующую информацию сообщил Алексей Арестович вечером 25 августа. По данным внештатного советника Офиса президента Украины, в пакете помощи есть определенные «сюрпризы».

«Во вчерашнем пакете от Байдена, если хорошо рассмотреть, написано: «Три позиции, которые не раскрываются». И мы их не раскроем. Именно в этом будет море сюрпризов», – сказал Арестович.

Также он объяснил, что после встречи «Рамштайна 4» союзники не говорят, какое оружие дают Украине. В частности, потому, что россиянам не следует знать, что есть в ВСУ.

Алексей Арестович добавил, что в новом пакете помощи есть контрбатарейные радары. Ведь идет контрбатарейная борьба, и если мы в ней побеждаем, то дальше уже «все вопросы закрыты».

«И одновременно идет (в пакете помощи – 24 канал) 245 тысяч снарядов. Учитывая, что западный соответствует шести советским, считай, миллион «подбросили». А куда это все? На оборону?», – пояснил Арестович.

Также советник Андрея Ермака напомнил, что ближе к осени Украине предоставят системы противовоздушной обороны.

25 августа Соединенные Штаты Америки заявили, что окажут Украине помощь на 3 миллиарда долларов. В США заявили, что приблизительно на 2,98 миллиарда долларов оружия и оборудования передадут через Инициативу содействия безопасности Украине.

Впоследствии в Пентагоне заявили, что в пакет войдут 6 зенитных ракетных систем (NASAMS) с дополнительными боеприпасами для NASAMS, боекомплект калибра 155 миллиметров для артиллерии до 245 000 выстрелов, боекомплект калибра 120 миллиметров для минометов до 65 000 выстрелов, беспилотные авиационные системы (БАС) Puma, системы борьбы с беспилотными воздушными судами VAMPIRE и другое оружие.

Что касается сроков, то министр обороны США по политическим вопросам Колин Каль рассказал, что поставки начнутся в ближайшие несколько месяцев и продлятся в ближайшие годы.

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