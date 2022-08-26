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Минчанин в тиктоке позвал гостей к себе на драники: пришли 400 человек

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  • 26.08.2022, 9:42
Минчанин в тиктоке позвал гостей к себе на драники: пришли 400 человек

Хозяин вечеринки работает в KFC.

На минувших выходных у одного из домов в минской Чижовке прошла своеобразная вечеринка, на которую, наверное, обратили внимание все соседи. Это местный парень, 19-летний Володя, позвал людей к себе в гости на драники. Неожиданно пришли порядка 400 человек. Подробности истории о легких на подъем минчанах и любви к картошке рассказал Citydog.

Пару недель назад Володя шел вечером домой из магазина в хорошем настроении, намеревался готовить драники и решил позвать на ужин друзей через свой TikTok. По дороге записал видео. А потом обратил внимание, что оно набрало популярность (сейчас почти 750 тысяч просмотров), в комментариях люди спрашивали, «когда следующий раз». И на прошлой неделе парень решил повторить эксперимент — записал видео, пока ехал в метро, и снова позвал всех желающих к себе на драники на вечер 21 августа. При этом сразу указал адрес.

@don_chekila

♬ San Andreas (Radio Edit) - Groove Delight

Володя не ожидал, что и этот ролик может попасть в рекомендации. А когда увидел, сколько набирается просмотров и комментариев, понял, что готовиться надо серьезно.

То, что придется жарить драники на большое количество людей, парня не испугало: он работает в KFC. Но пришлось и заметно потратиться. Сначала Володя заказал 40 кг картошки на «Куфаре» задешево, но, когда ее привезли, продавец ненароком упомянул, что ею «только свиней кормить». Пришлось срочно закупиться картошкой в магазине, выйдя за рамки бюджета. Еще блогер купил несколько бутылок масла, 10 банок сметаны и три сотни пластиковых тарелок. На все ушло 140 рублей. А на готовку — около восьми часов.

Вечером стали подходить гости. Людей собралось так много, что соседи даже вызвали милицию. Но Володе удалось объяснить милиционерам, что он просто позвал гостей на ужин, и все обошлось. В какой-то момент из-за шума пришли ругаться пожилые жительницы соседних подъездов, но когда узнали, что тут раздают драники, то и сами встали в очередь.

@don_chekila

♬ оригинальный звук - Дядя Вова

Люди приходили, ели, общались и уходили, поэтому толкучки, по словам Володи, не было. Сам он регулярно бегал на кухню, чтобы дожаривать драники, пока картошка не закончилась.

@don_chekila

Надеюсь , все поели🥺

♬ оригинальный звук - Дядя Вова

В итоге все остались довольны, а потом в личку писали парню с вопросами, «когда снова», а многие комментаторы жалели, что не восприняли приглашение всерьез. Среди гостей, как потом узнал Володя, была блогер с 1,5 млн подписчиков, в благодарность она предложила ему сделать бесплатную тату у ее друга-мастера.

Видео с приглашением на драники набрало на данный момент больше 250 тыс. просмотров и 1,5 тыс. комментариев, а с самой вечеринки — более 90 тысяч просмотров. Володя говорит, что подумывает повторить «званый ужин», но теперь с бутербродами и «где-нибудь в парке», чтобы не стоять у плиты целый день.

@igordanin Шатаут @don_chekila за драники и всем с кем увиделись! Тощие Парни за любой кипиш, кроме голодовки😁 Кто там был отпишитесь👇🏼 #тощиепарни ♬ suono originale - _🄿🄴🄰🄺🅈.🄴🄳🄸🅃

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