Илон Маск договорился о подключении спутникового интернета Starlink к сети крупнейшего сотового оператора США 3 26.08.2022, 9:56

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Илон Маск

СМИ сообщают о «мобильной революции».

Илон Маск договорился о подключении спутникового интернета Starlink к сети крупнейшего сотового оператора США. О планах сотрудничества с компанией мобильной связи T-Mobile US Inc. (TMUS) Илон Маск сообщил в четверг, передает nv.ua.

Решение будет работать в тех регионах США, где пока нет устойчивой связи. Оно может заменить классические вышки, а значит, сэкономит TMUS средства на строительство.

Подключение напрямую к спутнику поможет наладить связь с отдаленными территориями, что важно в критичных ситуациях.

Сообщается, что полностью переходить на спутниковое подключение мобильный оператор не планирует, оба решения будут функционировать одновременно.

Подключение состоится после того, как будет запущено следующее поколение спутников. Последние будут иметь большие, чем у предшественников, антенны.

Никаких неудобств пользователям это не принесет. «Важно то, что вам не нужно будет покупать новый телефон, — говорит Маск. — Телефон, который у вас есть сейчас, будет работать».

Недавно стало известно, что компания Илона Маска снизила цены на спутниковый интернет от Starlink в целом ряде стран. Для Украины скидка составила около 40%.

На такое решение она пошла в ответ на «конъюнктуру местного рынка».

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