«В шлюбных костюмах и при галстуках они таскаются по полям» 11 26.08.2022, 10:01

7,972

Белорус высмеял «скафандры» чиновников.

«Вот смотрю я на председателя исполкома в Жодино, был он с визитом в ЖКХ — жара 32 градуса, а он в костюме и при галстуке. Да и везде не расслабляются. Так легче «линию партии» гнуть? Почему «председатели» всегда в «скафандрах». Объясните кто-нибудь, что это такое? Их обязывают?» — интересуется читатель ex-press.by.

По его словам, этот вопрос всегда возникает, когда он смотрит на «визиты» Лукашенко в разные деревни Беларуси:

— Лукашенко может позволить себе одежду по погоде, а те, к кому он приезжает — нет. В «шлюбных» костюмах и при галстуках они таскаются по полям. Небось, и в туфлях лакированных. Но эта манера одеваться у них настолько привита, что и без Лукашенко чиновники не могут расслабиться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».