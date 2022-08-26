Британская разведка: Шойгу солгал, когда объяснял остановку российского наступления в Украине 3 26.08.2022, 10:02

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Названы реальные причины замедления продвижения войск РФ.

Наступление российских войск в Украине остановилось из-за собственных неумелых действий и ожесточенного опора Вооруженных сил Украины. Заявления российских официальных лиц по этому поводу не соответствуют действительности.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, 24 августа глава российского военного ведомства Сергей Шойгу сообщил Шанхайской организации сотрудничества, что Россия намеренно замедляет темпы своей военной кампании в Украине, руководствуясь необходимостью сократить потери среди гражданского населения.

«Почти наверняка это преднамеренная дезинформация. Наступление России застопорилось из-за плохих военных действий России и ожесточенного сопротивления Украины», - уверены в Минобороны Британии.

По данным британской разведки, по приказу Шойгу силы, действующие в Украине, неоднократно нарушали запланированные оперативные сроки. Весьма вероятно, что Шойгу и президент Путин уволили как минимум шестерых генералов за то, что они недостаточно быстро продвигались вперед.

В день выступления Шойгу российская баллистическая ракета малой дальности СС-26 «Искандер» поразила поезд в городе Чаплино, в результате чего, погибли по меньшей мере двое детей.

«Это подчеркивает готовность России нанести побочный ущерб, когда она видит военное преимущество в нанесении ракетных или артиллерийских ударов», - говорится в сообщении.

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