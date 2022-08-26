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«Если пенсия 400 рублей, то каждую копеечку считаешь»

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  • 26.08.2022, 10:12
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«Если пенсия 400 рублей, то каждую копеечку считаешь»

Репортаж из магазинов низких цен в Беларуси.

Дешевле дешевого: почему в белорусских магазинах низких цен не бывает пусто. Корреспондент «Салідарнасці» прошлась по нескольким столичным «жестким дискаунтерам», чтобы изучить, кто и чем в них закупается.

«Светофор»

Магазины российской сети «Светофор» чувствуют себя в Беларуси вполне уверенно, хотя с десяток торговых точек МАРТ закрывал в конце 2020-го за целый ряд нарушений, в том числе торговлю «просрочкой».

Но в итоге — в Минске и регионах как работали, так и работают больше 110 магазинов сети. После мартовского «бума», когда напуганные началом войны в Украине покупатели выгребали подчистую крупы и консервы, людские потоки здесь несколько уменьшились, но очереди, особенно в пятницу и выходные — вполне привычное дело, уверяют продавцы.

Впрочем, в будний день в «Светофоре» на старом продовольственном рынке в Ждановичах людно уже с утра. Место это своеобразное, с неистребимым специфическим запахом (хотя продавцы будут вас уверять, что никаких испорченных продуктов у них нет).

Оно больше похожее на склад, чем на магазин: никаких тебе привычных витрин, паллеты и стеллажи с коробками — якобы как раз за счет минимальных затрат на оборудование торгового зала владельцы выставляют минимальные цены.

Здесь много разновозрастных дачников, которые дотошно перебирают интересные для себя товары — огромные упаковки наполнителей для животных, дешевой бытовой химии, туалетной бумаги, мыла, вискозных салфеток, всевозможного нужного пластика и банок для заготовок, — по выражению одной из пожилых покупательниц, «просто рай какой-то».

Но не дачниками едиными. Вторая многочисленная категория покупателей практически в каждом «Светофоре» — семьи с детьми.

— Если большая семья, как у нас — четверо по лавкам, то здесь действительно удобно закупаться: взял два кило печенья, большой чай, пельменей сразу три кило, макарон, напитка упаковку, мыла и туалетной бумаги с запасом — выходит дешевле, чем в магазине возле дома, иногда даже вдвое, — рассказала многодетная минчанка Ольга. — Правда, срок годности и целостность упаковки нужно очень внимательно проверять.

Ну и овощей-фруктов здесь все равно не купишь, нужно ехать на рынок в Таборы, там за мелкий опт тоже можно хорошие скидки выбить.

Если уж совсем честно, то кое-какие фрукты и овощи есть и здесь, но покупателям предложено только брать, что дают — уже расфасованные по 1—1,5 кило пакеты яблок, перца, винограда, абрикосов. Качество и свежесть под вопросом, зато дешевле, чем в магазине или на рынке, на 2-3 рубля.

Неподалеку молодые загорелые парни-лоточники перебирают упаковки с вермишелью быстрого приготовления. Здесь есть и китайская лапша фунчоза по 15 рублей (по актуальному курсу — почти $6) за килограмм, но есть и борисовские «рожки любительские» — 1,01 рубля за 800 граммов, дешевле мы не встретили ни в одном другом магазине.

Вторые разбирают куда более активно, чем первую, а в довесок практически в каждой второй тележке замечаем дешевые сосиски и что-то колбасоподобное по 6,4 рубля за кило, что даже производитель постеснялся назвать колбасой, а окрестил «вареным продуктом из свинины».

Плюс мега-упаковки кетчупа, майонеза, кукурузных палочек и прочих снеков.

— Вот как люди едят столько пищевого мусора, вредного и не пойми из чего сделанного? — с легким пренебрежением довольно громко замечает моложавая дама в спортивном костюме своему спутнику. Тот удивляется в ответ:

— А что мы тогда тут делаем?

— А мы тут, — поглядывает в калькулятор дама, — бытовую химию смотрим, которая в других местах стоит неоправданно дорого. Чтобы не переплачивать просто за красивую упаковку. И уже как минимум 15 рублей сэкономили.

В тележке у пары, действительно, несколько больших упаковок жидкого мыла, средства для мытья посуды, чистящие порошки и жидкости, разноцветные пачки самых дешевых губок по 1,5 рубля.

Пенсионеры-завсегдатаи сети, с которыми пообщалась «Салідарнасць», хвалят большие проходы, в которых можно разминуться нескольким тележкам, дешевые печенья и конфеты, а также большие — по 200-300 граммов, упаковки специй, «не то что везде по 10-15 граммов, как кот наплакал».

А вот замороженные кости, громко названные «рагу из свинины», и полуфабрикаты — пельмени, блинчики — доверия у них не вызывают ни серым цветом, ни совсем уж бросовой ценой.

Пока стайка мальчишек с радостными возгласами считает, сколько упаковок разных снеков сможет купить на 10 рублей, пожилой мужчина с тележкой озабоченно перебирает домашние тапочки, меньше 5 рублей за пару. Наконец, с удовлетворением вытаскивает из кучи нужный размер, и занимает немаленькую очередь в кассу.

А вот другая пожилая пара выходит из зала с пустыми руками, недовольно обсуждая, что «магазин стал полупустой, ни о чем», и многое подорожало.

«Грошык»

По сравнению с конкурентом детище «Евроопта» — магазины белорусской сети «Грошык» — выглядят чуть-чуть уютнее: тут есть привычные витрины и какое-никакое зонирование продуктов, довольно большой выбор овощей и фруктов, есть даже хлебные стеллажи с выпечкой и уголок продукции собственного производства, где суши, сэндвичи и соусы теснятся вперемежку с тортами и пирожными.

Впрочем, недешевая кулинария посетителей интересует мало. Больше всего покупателей суетятся среди овощей и фруктов, выбирая экземпляры получше.

— Люблю к вам ходить, у вас цены коммунистические! — громко шутит сухощавый дедок, разглядывая полки.

С ним сложно не согласиться, видя капусту по 49 копеек за килограмм, арбузы — по 80, вполне приличные картошку и свеклу до 1,5 рублей.

Не меньше привлекает людей и «холодильник», в котором, несмотря на тесноту, довольно большой выбор молока, йогуртов, сыров (практически все они от отечественного производителя), колбасных изделий, всяческих шпиков и зельцев.

Притом здесь, если на полке стоят банки со сгущенным молоком — то это честная белорусская сгущенка, а не невнятный «продукт на основе сыворотки».

Неудивительно, что многие приходят, а точнее, приезжают сюда именно что «затариваться» на неделю вперед — хотя оптовиков, о которых трубил «Евроопт», запуская свои «жесткие дискаунтеры», среди покупателей все же не видно.

Зато с удивлением замечаем в очереди в кассу аккуратную старушку, в руках у которой только один йогурт и пачка макарон. Продавщица, судя по всему, хорошо знает эту покупательницу:

— Вы к нам каждый день, как на работу — за свеженьким?

— Ой, деточка, — отмахивается та, — просто я старая, я же с сорок восьмого года, так мне много уже и не надо. А тут сходила в магазин — и моцион, и с людьми пообщалась, и выбрала что полезное. Жаль только, что пенсия за ценами не успевает.

— Да-да, — поддерживают беседу соседки по очереди, — раньше у вас был самый дешевый магазин на районе, а теперь чуть ли ни каждую неделю приходишь, а ценники новые.

— Ну не все же дорожает, — улыбается девушка, — сейчас вот новый урожай, картошка, яблоки, лук — все дешевле.

— Это ненадолго, — вздыхают огорченно покупательницы, — а если пенсия 400 рублей, то каждую копеечку считаешь…

«Уголки для бедных»

Свои «уголки для бедных», рассказывают минские пенсионеры, есть и во многих гипермаркетах — не распроданные со вчерашнего дня хлеб и булочки, некондиционные овощи и фрукты — примятые, с побитыми бочками, чуть «подгулявшие», мясокостные суповые наборы, молочка, у которой вот-вот подойдет срок годности.

— Вы не подумайте, это не «третий сорт не брак», — на условиях анонимности объясняет «Салідарнасці» одна из сотрудниц крупной продуктовой сети, — потому что санстанция и проверяющие МАРТА не спят, да и магазин заинтересован все-таки продать товар, а не заработать штрафы и плохую репутацию.

По наблюдениям собеседницы, дешевые фрукты или молочку часто берут «люди, которые не выглядят малообеспеченными — хорошо одетые, с дорогими телефонами».

— Тех, кто действительно вынужден экономить, вы чаще встретите в бакалее с самым дешевым рисом, овсянкой, макаронами. А в отделе бытовой химии самые востребованные товары — хозяйственное и дегтярное мыло, белорусский стиральный порошок. Они не ленятся наклониться к самым нижним полкам, где часто выкладывают товары подешевле, и всегда уточняют, что сегодня на акции.

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