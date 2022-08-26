Сергей Дылевский: Лукашенковская иллюзия рушится как карточный домик 2 26.08.2022, 10:14

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Ситуация на «Мотовело» — показательная.

О настроениях среди белорусских рабочих, ситуации на предприятиях, освобождении Беларуси и победе Украины сайт Charter97.org поговорил с лидером Белорусского объединения рабочих Сергеем Дылевским.

— Сергей, с начала войны вы начали ездить в Украину как волонтер. Расскажите, чем вы занимаетесь?

— В первую очередь отмечу, что мы, Белорусское объединение рабочих, ездим в Украину исключительно с гуманитарными миссиями. Наша помощь заключается в подвозе гуманитарной помощи, еды, медикаментов для мирного населения, которое пострадало от военных действий. Без преувеличения могу сказать, что объехали практически всю Украину: Львов, Житомир, Киев, Харьков, Николаев и другие города. Мы бывали уже практически везде.

— Что из увиденного вас поразило?

— Больше всего поразили две вещи. Первая — некоторые города практически полностью уничтожены, просто-напросто стерты с лица земли. Второе — в 21 веке, фактически в центре Европы, люди вынуждены жить в подвалах и кипятить воду из луж, потому что нет никаких условий для жизни. Это связано с войной, потому что Россия сбрасывает бомбы, устраивает ракетные обстрелы жизненно важной инфраструктуры городов. Ракеты прилетают в теплоэлектроцентрали, гидроэлектростанции, объекты водоснабжения. Люди остаются без каких-то базовых средств существования. И мы с коллективом Белорусского объединения рабочих посчитали, что наша задача как граждан страны, с которой летят эти ракеты, попытаться компенсировать это всеми доступными средствами.

— Как сейчас в Украине относятся к белорусам?

— Отношение на самом деле напряженное. Я довольно часто езжу с командой парамедиков, участвую в эвакуации раненых, гражданского населения с территории Украины на лечение в Европу. И когда пациенты узнают, что я белорус, у них возникает шок. Потому что на самом деле к белорусам относятся не очень хорошо, а здесь какой-то волонтер-белорус какого-то черта приехал в Украину. Но достаточно поговорить с людьми минут пять и украинцы проникаются, когда доносишь до них информацию, что не все белорусы одинаково бесполезны.

— От военных действий РФ в Украине пострадала и белорусская промышленность. Какая сейчас обстановка на предприятиях

— Белорусские предприятия очень мало работали на экспорт. Если брать машиностроительную отрасль, то экспорт зачастую заключался именно на восточном направлении. Сейчас полностью прекратились поставки на Запад, их практически нет. Плюс огромная проблема — поставка комплектующих для сборки. Товарищ, который сейчас, к сожалению, у руля, сам это показал на примере «МотоВелоЗавода». В Беларуси практически нет ничего своего. Все технологии и мощности либо скопированы, либо украдены, либо делаются под лицензией. И когда режим Лукашенко попал под санкции, возможность производства разного рода продукции просто закрылась, ее сейчас нет.

— Исходя из ваших данных о состоянии белорусских предприятий, к чему стоит готовиться белорусским рабочим?

— В данный момент убыточные предприятия пытаются вытянуть за счет чуть-чуть более прибыльных, но это ведет к развалу и тех, и других. То есть ситуация крайне плачевная, неизвестно, на сколько их хватит — еще месяц, два, может — три. Потом заводы просто-напросто остановятся, потому что людям будет нечем платить зарплаты. У сотрудников итак сейчас нет работы, предприятия вводят паркохозяйственные дни. Если раньше субботники устраивали раз в полгода, то сейчас чуть ли не раз в неделю, чтобы людей чем-то занять.

— Какие сферы больше всего пострадали от санкций и войны?

— Больше всего пострадали сферы, связанные с электронной промышленностью, абсолютно все, что связано с электроникой. Наиболее крупные поставки комплектующих на производства были связаны тем или иным способом с электроникой. Большинство импортируемых из Европы и других стран комплектующих для тракторов, автомобилей, колесных тягачей, той же мототехники, составляла именно электроника. Сейчас нет возможности таких поставок. Если железо еще могут как-то плавить и собирать за счет российского ресурса, то электронных комплектующих просто нет. Поэтому производства, связанные с электронной промышленностью, страдают больше всего.

— Как за последнее время изменились настроения в среде рабочих?

— Настроения такие же, как и полгода назад. Это полный упадок, полное непонимание происходящего. Плюс сейчас прибавляется повальный рост цен абсолютно на все, рост цены на жизнь. Люди зарабатывают все меньше, цены поднимаются все выше. Это гнетет белорусов, но насколько еще хватит терпения — пока что непонятно.

— Как белорусские рабочие относятся к войне в Украине?

— Абсолютно негативно, но об этом не принято говорить. Мы сами прекрасно знаем, что в Беларуси и России за это можно получить уголовный срок. Люди не поддерживают действия белорусских властей, не поддерживают действия российских властей, но предпочитают почему-то об этом молчать.

— Что нужно делать, чтобы приблизить освобождение Беларуси и победу Украины?

— Как я говорил год назад, полтора года назад, также повторюсь и сегодня: если брать рабочих, то в Беларуси помогут тихие бунты и забастовки. На самом деле — это очевидный факт. Если рабочие остановят производство, то вся иллюзия вот этой стабильности, иллюзия благополучия, которую пытается втюхать нам режим Лукашенко, она просто рухнет и как карточный дом просто рассыпется.

— Сегодня все больше людей говорят, что ситуацию в Беларуси можно изменить военно-политическим путем. Возможно, при помощи белорусских добровольцев и тех, кто захочет освобождать Беларусь с оружием в руках. Какую роль в таком сценарии могли бы сыграть белорусские рабочие?

— Если такой сценарий случится, то лучшее, что могут сделать белорусские рабочие, — это партизанская война против режима Лукашенко. Мы видим, что происходит сейчас в России, что происходит на временно оккупированных территориях Украины — от неосторожного обращения с огнем воспламеняются склады с боеприпасами. Зачастую это работа именно партизанских отрядов, партизанского движения. В случае каких-то военных действий, силового сценария смены власти в Беларуси, белорусские рабочие вполне могут участвовать в этом освобождении именно таким образом.

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