Bloomberg: В какой-то момент Россия взорвется 6 26.08.2022, 10:17

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За полгода войны имидж РФ как «сверхдержавы» разрушен.

Война режима Владимира Путина против Украины перевернула фундаментальные представления о российской армии и экономике, хотя фатальные последствия для Москвы еще не наступили. Об этом говорится в статье издания Bloomberg.

НВ приводит материал в сокращенном виде.

Неверные прогнозы

Когда в начале года Запад предупреждал о надвигающейся войне, официальные лица и аналитики как в Вашингтоне, так и в Европе предполагали, что гораздо более крупная и лучше оснащенная армия России быстро получит доминирование над ВСУ. В то же время отмечалось, что слабая экономика создаст трудности россиянам.

Большинство ожиданий как западных экспертов, так и Кремля оказались в корне ошибочными.

Россия не может тягаться с вооруженными силами США или даже меньших стран НАТО, говорит Филлипс О’Брайен, профессор стратегических исследований в университете Сент-Эндрюс (Шотландия). Война в Украине показала, что армия РФ «не способна проводить сложные операции так, как это могут делать британцы, французы или израильтяне, так что с этой точки зрения она даже не является военной державой второго эшелона».

Инфраструктуре, городам и поселкам Украины нанесен существенный ущерб, страна понесла тяжелые военные потери, миллионы людей были вынуждены бежать. Экономика Украины в сложной ситуации. Однако президент Владимир Зеленский проявил себя как смелый лидер военного времени, способный сплотить нацию, а ВСУ вынудили армию агрессора отступить из-под Киева и перегруппироваться на Донбассе.

«24 февраля нам сказали: у вас нет шансов. 24 августа мы говорим: С Днем Независимости, Украина! — заявил Зеленский в обращении к нации. — Что для нас конец войны? Раньше мы говорили: мир. Теперь мы говорим: победа».

Военная мощь Украины поддерживается поставками передового американского и европейского оружия, при этом стране еще предстоит показать, что она может провести успешное крупномасштабное контрнаступление в то время, когда ее союзники испытывают растущее экономическое давление.

При этом прогнозы об экономическом коллапсе в России также не сбылись: ВВП падает неуклонно, но не катастрофическими темпами — 4% за второй квартал. Это связано с тем, что рост мировых цен на энергоносители поддерживает доходную часть бюджета. В мае министерство финансов России прогнозировало 12-процентный спад экономики в этом году.

Россия сократила поставки природного газа в Европу, что неожиданно превратилось в мощное экономическое оружие. Хотя были предприняты меры для смягчения последствий сокращения поставок, власти Европы — от Финляндии до Германии — в последние дни предупреждают граждан, чтобы те готовились к трудностям.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил 22 августа, что «следующие пять-десять зим будут трудными». Европейские цены на природный газ выросли примерно в 15 раз по сравнению со средним летним показателем.

«Россия в другой лиге»

О’Брайен был одним из немногих западных военных аналитиков, кто еще до войны предсказал, что Путин увязнет в украинской трясине, и последующие события только усилили скептицизм эксперта в отношении качества российского вооружения, обученности войск и эффективности командования.

По словам О’Брайена, России не удалось найти ответ на поставку всего 20 ракетных систем большой дальности HIMARS — американской технологии 1980-х годов, которую украинские войска используют для уничтожения складов боеприпасов и систем материально-технического снабжения в глубоком тылу. «В США таких систем 540. Россия даже не в той же лиге», — констатирует он.

Некоторые российские политологи и чиновники, в том числе близкие к власти, утверждают, что хорошо знали о слабости вооруженных сил РФ и проблемах, с которыми войска столкнутся в Украине. Вот почему так много людей до самого конца отказывались верить, что Путин «нажмет на курок».

Источник, близкий к российскому оборонному истеблишменту, сказал, что, по общему представлению, вторжение в любом случае превратилось бы в нечто похожее на войну в Корее 1950-х годов. Однако даже эти люди в Москве думали, что Россия сможет захватить больше территории к востоку от реки Днепр.

По словам Майкла Кофмана, директора по исследованиям России в вашингтонском аналитическом центре CNA, одна из причин отставания РФ стала ясна только после начала войны — силу армии переоценивали, чтобы скрыть недостаточные вложения в подготовку живой силы.

Когда Россия собирала войска вокруг Украины, оценки основывались на подсчете так называемых батальонных тактических групп (БТГ) — маневренных подразделений со своей артиллерией, ПВО, тыловым обеспечением и примерно 50 танками и бронемашинами. Предполагалось, что каждая БТГ будет включать 700—900 военнослужащих, в таком случае армия вторжения должна была составлять примерно 150 000 человек.

На самом деле в среднем в одной БТГ было 600 человек личного состава или меньше, а общая численность могла составлять всего 90 000 контрактных российских военнослужащих, сказал Кофман в подкасте Института современной войны Вест-Пойнт. Особенно чувствительной была нехватка пехоты. По словам Кофмана, это оказало огромное влияние на ход войны и объяснило трудности, с которыми столкнулись россияне, съезжая с главных дорог, ввязываясь в городские бои и пытаясь захватывать территорию.

«В какой-то момент Россия взорвется»

Способность РФ производить технологически продвинутое оружие, вероятно, будет еще больше подорвана, поскольку санкции препятствуют импорту. Изучение российской техники, захваченной или уничтоженной на полях сражений в Украине, выявило 450 компонентов иностранного производства в 27 российских критических системах вооружения, включая беспилотники, ракеты и средства связи.

Большинство этих деталей были изготовлены американскими компаниями. Хотя контрабанда и шпионаж могут частично заполнить пустоту, «Россия и ее вооруженные силы остаются весьма уязвимыми для многосторонних усилий, направленных на то, чтобы перекрыть эти потоки компонентов и повысить цену ее агрессии в Украине», говорится в августовском отчете британского Royal United Services Institute.

Оставаясь под санкциями, Россия, вероятно, даже не сможет поддерживать свой ядерный арсенал в долгосрочной перспективе, считает военный аналитик Павел Лузин. «Нехватка промышленного оборудования, технологий и человеческого капитала сделает содержание нынешнего количества межконтинентальных баллистических ракет, ядерных подводных лодок и стратегических бомбардировщиков просто невозможным», — сказал Лузин.

При всем этом Россия остается ядерной державой с устрашающей склонностью к эскалации конфликта. Советскому Союзу в свое время удавалось развивать свой арсенал без доступа к западным (или современным китайским) технологиям.

«Запад недооценивает уровень эластичности российской системы. Она бедна и некомпетентна, но также и весьма взрывоопасна, потому что она глобальная, — говорит Глеб Павловский, который в первое десятилетие президентства Путина был политическим советником Кремля. — В какой-то момент она взорвется, но как произойдет этот взрыв — это другой вопрос».

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