Александр Поворознюк: Лукашенко лучше закрыть рот и никогда в жизни не открывать 9 26.08.2022, 10:26

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фото: ТАСС

Диктатор просто не понимает, что говорит.

Украинский предприниматель, директор ФК «Ингулец» Александр Поворознюк, ставший известный после ярких заявлений, которые стали мемами, прокомментировал поздравление Лукашенко с Днем Независимости Украины.

Об этом он сказал в интервью «Деньгам»

«У меня создалось такое впечатление, что Лукашенко просто шел на работу и по дороге, вероятно, стоял столб – нормальные люди его бы обошли, а он ударился головой, поэтому у него такие дурацкие мысли в голову пришли и он сам не понимает, что говорит», - прокомментировал Поворознюк поздравление Лукашенко.

По его мнению, диктатор Беларуси уже дошел до того, что сам не понимает, что говорит.

«Ему самому стыдно от того, что он говорит. Он же просто не понимает, насколько он уже проститутка Путина. Он просто делает вид, что ничего не видит. На его месте я бы закрыл свою вафельницу и никогда в жизни не открывал», — резко высказался предприниматель.

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