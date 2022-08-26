Археологи нашли дом, в котором могли жить апостолы Петр и Андрей 1 26.08.2022, 10:31

1,586

На это указывает обнаруженная учеными мозаика.

Археологи, вероятно, нашли дом, в котором жили апостолы Петр и Андрей. На это указывает мозаика в развалинах церкви города Вифсаида, упоминаемого в Библии в связи с именами двух апостолов.

Мозаика с надписью «Главе и вождю небесных вестников», как часто называли Петра, расположена в полу церкви. Само здание было обнаружено еще в 2019 году, но раскопки ведутся по сей день, сообщает timesofisrael.com.

«Византийская христианская традиция обычно отождествляла дом Петра и Андрея с Вифсаидой, — поясняет соавтор исследования Стивен Нотли. — Вполне вероятно, что базилика увековечивает память об их доме. Кроме того, подобная церковь была описана Виллибальдом, епископом Эйхштадта, жившем в VIII веке».

Виллибальд совершил паломничество к святым местам вдоль северного берега Галилейского моря в 724 г. н.э.

Он писал о своих путешествиях так: «И оттуда отправились мы в Вифсаиду, резиденцию Петра и Андрея, где находится церковь на месте их дома. Остались там в ту ночь, а наутро отправились в Хоразин, где Господь наш исцелил бесноватых, а дьявола наслал на стадо свиней».

Стивен Нотли и Мордехай Авиам, руководители раскопок, считают эти факты исчерпывающими доказательствами того, что им удалось найти дом апостолов. Но они не теряют надежды найти другие примечательные факты во время экспедиции, которая продлится до октября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».