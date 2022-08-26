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В машине россиянина белорусские пограничники нашли предмет, похожий на бомбу

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  • 26.08.2022, 10:36
  • 3,148
В машине россиянина белорусские пограничники нашли предмет, похожий на бомбу

Работа пункта пропуска приостановлена.

В машине россиянина белорусские пограничники нашли «предмет, похожий на взрывное устройство». Происшествие случилось 26 августа в пункте пропуска «Брест». Иностранец ехал из Польши. Автомобиль Kia имеет российские регистрационные номера, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.

Пограничники заметили подозрительный предмет во время осмотра машины. Его размер — 5 на 9 см, в нем есть провода. Прикреплена «бомба» была на дно авто в районе переднего пассажирского сиденья.

Автомобиль оцепили, на место прибыли спасатели и саперы. Работа пункта пропуска приостановлена.

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