В машине россиянина белорусские пограничники нашли предмет, похожий на бомбу 4 26.08.2022, 10:36

3,148

Работа пункта пропуска приостановлена.

В машине россиянина белорусские пограничники нашли «предмет, похожий на взрывное устройство». Происшествие случилось 26 августа в пункте пропуска «Брест». Иностранец ехал из Польши. Автомобиль Kia имеет российские регистрационные номера, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.

Пограничники заметили подозрительный предмет во время осмотра машины. Его размер — 5 на 9 см, в нем есть провода. Прикреплена «бомба» была на дно авто в районе переднего пассажирского сиденья.

Автомобиль оцепили, на место прибыли спасатели и саперы. Работа пункта пропуска приостановлена.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».