Все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от сети: что сейчас происходит на станции 1 26.08.2022, 10:36

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В украинском «Энергоатоме» рассказали об актуальной ситуации.

Все энергоблоки Запорожской атомной электростанции по состоянию на 9:00 пятницы, 26 августа, по-прежнему отключены от энергосети. Потребности ЗАЭС в электричестве обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба «Энергоатома». Напомним, что днем ранее, 25 августа, впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосистемы из-за вражеских обстрелов и вызванных ими пожаров.

«Линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины возобновлена, ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети», – сказано в сообщении «Энергоатома».

Там также отметили, что замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 25 августа весь мир побывал в шаге от масштабной ядерной катастрофы. Если бы не действия украинского персонала ЗАЭС, российские обстрелы привели бы к ужасающим последствиям.

Дело в том, что станция потеряла связь с последней оставшейся в рабочем состоянии внешней линией электропередач на 750 киловольт. Украинские работники АЭС пытались возобновить соединение с четвертой линией связи с энергосистемой Украины – ЛЭП-750 кВ ЗАЭС – «Днепровская».

Станция остается подключенной к линии на 330 кВ от соседней теплоэлектростанции, которая может обеспечить резервную электроэнергию.

Ядерному топливу необходимо постоянное охлаждение, иначе произойдет авария. То есть, без электричества на Запорожской АЭС миру грозит новая ядерная катастрофа.

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