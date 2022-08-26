Борис Хамайда напугал витебскую милицию медальоном с «Погоней» 4 26.08.2022, 10:42

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Борис Хамайда

Фото: «Радыё Рацыя»

Известный оппозиционер пришел с белорусским национальным символом в суд.

Витебский оппозиционер Борис Хамайда 25 августа пришел в суд, чтобы поддержать журналистку Татьяну Матвееву, которую судили по обвинению в несанкционированном пикетировании и дали восемь суток ареста, сообщает БАЖ.

Медальон с гербом «Погоня» на красной ленте распространитель независимой прессы и старейший витебский оппозиционер Борис Хамайда носит ежедневно. Раньше у милиции не было претензий к его внешнему виду, поэтому для него было совершенно неожиданным, что в суде Октябрьского района «Погоню» приказали снять.

Возле поста дежурного Бориса Хамайду остановил сотрудник Октябрьского РОВД Владислав Шишковец — тот, кто составил административный протокол на журналистку.

Милиционер потребовал, чтобы Хамайда снял медальон, тот отказался и пытался объяснить милиционеру, что носит его ежедневно. А главное — что изображение «Погони» не запрещено, и есть даже на гербе Витебской области. Только там оно — на зеленом фоне, а у Бориса Хамайды — на красном.

Владислав Шишковец вызвал служебную машину, и активиста увезли в участок.

Присутствующие на суде по делу Татьяны Матвеевой вспомнили, что в начале прошлого заседания Борис Хамайда не поднялся со скамейки в тот момент, когда зашел судья. В ответ на вопрос, почему он не встает, 74-летний оппозиционер сказал, что у него болят ноги. Те, кто был рядом, помогли пожилому человеку подняться, и инцидент был исчерпан. Но его, возможно, запомнил милиционер Владислав Шишковец. Видимо, он ждал появления Хамайды на следующем заседании, и медальон с «Погоней» стал поводом для задержания.

Друзья ожидали, что Бориса Хамайду отпустят из участка, так как задержание за медальон многим показалось безосновательным. Но вечером на свободу активист так и не вышел.

Его мобильный телефон отключен. Получить какую-то информацию о Хамайде проблематично: у него нет семьи, а сообщать что-то посторонним людям в милиции отказываются. Вероятно, что Бориса Ханоновича будут судить, но что ему вменяют, пока неизвестно.

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