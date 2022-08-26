В Кадиевке уничтожена база оккупантов в гостинице «Донбасс» 2 26.08.2022, 10:42

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Местные жители слышали удары около 10 ракет.

В соцсетях появились сообщения об ударе по временно подконтрольной российским войскам Кадиевке (ранее Стаханов) Луганской области, передает nv.ua.

Как сообщается, одной из целей оказалась гостиница Донбасс, в котором находилась база оккупантов.

«Подруга написала, что точно в Донбасс попали;

И гостиница, и ранее автошкола, 10, 9 училища. И везде один нюанс — находящиеся в зданиях «вежливые люди»;

10 ракет! Какие же там разрушения!», — пишут местные жители.

Кроме того, кто-то из очевидцев обнародовал фото с последствиями удара по гостинице, на которых видно, что в результате попадания ракеты верхние этажи здания оказались полностью разрушенными.

Информации о потерях среди оккупантов на данное время нет.

Украинское военное руководство сообщения об ударе по Кадиевке пока не комментировало.

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