«Сталинград – цветочки, в Украине все серьезнее» 6 26.08.2022, 10:48

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ЯЎГЕН ПРЫГОЖЫН

ФОТО: ТАСС

Пригожин, вербуя заключенных, раскрыл военные планы РФ.

Российский бизнесмен, владелец частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, которого называют «поваром Путина», заявил, что война РФ против Украины продлится несколько лет. По его словам, она намного серьезнее того, что было во время Второй мировой: «Сталинград – цветочки».

Об этом пишет издание «Важные истории», ссылаясь на слова родственника одного из осужденных в исправительной колонии №2 (ИК-2) города Рыбинска Ярославской области. Туда пропагандист прибыл вербовать среди заключенных новых наемников для оккупационной армии.

Вербовщики приехали в колонию в первых числах августа. На встречу привели всех заключенных, кроме бывшего мэра Рыбинска Евгения Урлашова, который отбывает там свой срок.

«На территорию лагеря въехал микроавтобус, из которого вышли люди в гражданском. По словам моего родственника, один из них представился «героем России», он был в футболке с медалью. На вопрос осужденных «Как вас зовут?» сказал, чтобы они «в интернете посмотрели». Позже мой близкий понял, что это был Пригожин», – рассказал собеседник издания.

По его словам, поначалу желание присоединиться к ЧВК «Вагнер» высказали около 300 человек. После нескольких «собеседований» осталось порядка 160. Например, вербовщики не брали людей, осужденных по статьям о сексуальном насилии, и тех, у кого в личном деле не было паспорта. В следующий раз они приехали в колонию через две недели и отсеяли еще несколько десятков человек.

«Остальные в этот день подписывали прошение о помиловании», – заявил источник, отмечая, что его родственника тоже вербовали для участия в «спецоперации», но он якобы отказался.

По данным росСМИ, прошение осужденные подавали в двух экземплярах, а в конце документа была фраза: если оно будет удовлетворено, помилованный пойдет работать на «Ярославской бройлер» – крупнейшую птицефабрику в области, расположенную в 16 км от Рыбинска. Заключенные это «восприняли как шутку».

Ссылаясь на слова заключенных, которые ему передавал родственник, собеседник издания рассказал, что некоторые сотрудники ИК-2 были не рады, что к ним приезжали вербовщики «Вагнера». Один из надзирателей заявлял, что его знакомый «уже бывал на войне, и туда лучше не ехать»… 23 августа вербовщики приехали в третий раз.

«Собрали 106 человек по списку с вещами, привели в клуб. Там у них была беседа. Снова выступал «герой России». Он говорил, что заключенные хорошо воюют и погибают обычно потому, что не отступают и стреляют до последнего. Также заявлял: то, что было в Сталинграде, – цветочки, в Украине все намного серьезнее, и называл события третьей мировой. Говорил, что не боится ядерной войны, потому что «ну взорвется АЭС и взорвется, тогда у россиян будет по два х*я, а у украинцев по две ж*пы», – передал высказывания Пригожина родственник заключенного ИК-2.

Осужденные спрашивали у владельца ЧВК «Вагнер», что будет с ними, если война закончится раньше, чем полгода их «службы». На что тот ответил, что «война растянется на несколько лет, и они могут не переживать».

Отмечается, что ночью того же дня 104 осужденных вывезли из колонии. Одного из участников встречи с «героем РФ» не взяли, потому что он был пьян, еще один в последний момент отказался ехать.

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