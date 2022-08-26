Пионтковский: Путин потерпел стратегическое поражение в первые дни 1 26.08.2022, 10:55

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Андрей Пионтковский

Сейчас происходит доигрывание проигранной партии.

Россия потерпела стратегическое поражение в войне против Украины еще в первые недели полномасштабного вторжения. Битвы, которые происходят сейчас, являются долгим «доигрыванием проигранной партии».

Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский в интервью журналистке Наташе Влащенко. Запись разговора опубликована на YouTube-канале «Власть & Влащенко».

«Я думаю, Путин потерпел стратегическое поражение уже в первую неделю войны, не взяв Киев, потом он вынужден был отступить, но долго продолжается «доигрывание» войны. Вот Первую мировую войну немцы проиграли уже в сентябре 1914 года, после битвы на Марне, когда не удалось взять Париж. Вот так примерно, как русским не удалось взять Киев. После этого война длилась еще 4 года, но это уже было «доигрывание проигранной партии», – считает Пионтковский.

Пионтковский считает, что Путин проиграл войну еще в начале марта

Так происходило и во Вторую мировую, добавил политолог.

«Так же и здесь. Стратегически Путин проиграл в начале марта, сейчас идет долгое «доигрывание». Так вот цена этого «доигрывания», цена жизней человеческих, – она зависит, конечно, от пакетов военной помощи, поставляемых западными партнерами», – подчеркнул публицист.

«Вопрос стоит так: хватит ли вооружения, тех же HIMARS, для того, чтобы нанести два разрушительных последних удара по путинскому режиму, которых он уже не выдержит, – это разрушение Крымского моста и освобождение Херсона. Уверяю вас, вся ситуация в Москве, связанная с ликвидацией Дугиной, – это глубокий внутриполитический кризис», – констатировал Пионтковский.

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