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В Португалии нашли самого большого динозавра в Европе

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  • 26.08.2022, 10:59
В Португалии нашли самого большого динозавра в Европе

Он относился к семейству брахиозаврид.

В 2017 году во время строительных работ владелец недвижимости в португальском городе Помбал обнаружил на своем заднем дворе несколько фрагментов окаменелых костей динозавра и немедленно связался с исследовательской группой, которая в том же году провела первую серию раскопок. С 1 по 10 августа 2022 года португальские и испанские палеонтологи продолжали работы. В итоге они пришли к выводу, что их находка представляет собой скелет, вероятно, крупнейшего динозавра, когда-либо обнаруженного в Европе. Об этом сообщается на сайте факультета естественных наук Лиссабонского университета (Португалия), пишет Naked science.

Динозавр принадлежит к зауроподам — обширной группе четвероногих растительноядных динозавров, особенностью которых были длинные шеи и хвосты. Найденный динозавр достигал 12 метров в высоту и 25 метров в длину.

Ученые отнесли его к семейству брахиозаврид (Brachiosauridae), представители которого жили в конце юрского — начале мелового периода, примерно 100-160 миллионов лет назад, и отличались развитыми передними конечностями. К этому семейству относятся известный брахиозавр (Brachiosaurus altithorax), обитавший на территории современной Северной Америки, жираффатитан (Giraffatitan brancai), обнаруженный в Танзании, а также другой найденный в Португалии вид — лузотитан Lusotitan atalaiensis.

Ученые уже нашли множество важных элементов осевого скелета, в том числе позвонки и ребра. Неожиданностью стало то, что эти части скелета хорошо сохранились. Все ребра были в отличном состоянии, более того, сохранили свое анатомическое положение. Это крайне необычно для летописи динозавров в целом и зауроподов Португалии в частности.

Сохранность окаменелостей и их расположение указывают на то, что рядом могут находиться другие фрагменты скелета. Это ученые планируют проверить в процессе будущих раскопок на данной территории, а также определить нового динозавра до вида.

Окрестности Помбал содержат множество уникальных окаменелых останков позднеюрских позвоночных, которые внесли огромный вклад в изучение континентальной фауны, населявшей Пиренейский полуостров около 145 миллионов лет назад.

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