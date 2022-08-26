Братья Байрактары объяснили, почему не продадут БПЛА России даже за большие деньги 3 26.08.2022, 11:06

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Раскрыт механизм принятия решений о поставках легендарных дронов.

Владельцы турецкой компании Baykar, производящей беспилотники Bayraktar TB2, заявили о полной поддержке украинского народа в войне против агрессора – Российской Федерации. России владельцы компании, братья Халук и Сельчук Байрактары, не продадут свои БПЛА за любые деньги.

В планах компании – расширение сотрудничества с Украиной и возвращение в планы открыть на украинской территории свое производство. Об этом Байрактары рассказали в интервью BBC.

Братья Байрактары – Халук, занимающий пост генерального директора Baykar и его брат Сельчук, являющийся техническим техническим директором компании и считающийся «архитектором дронов» – открыто поддерживают Украину и уже несколько раз бесплатно передавали дроны украинским военным, а собранные волонтерами деньги направляли на нужды беженцев.

В разговоре с журналистами Халук отметил, что гордится тем, что разработанные ими технологии поддерживают Украину в борьбе за независимость и что Украина борется за свободный мир. А Сельчук назвал российское вторжение в Украину «несправедливой и незаконной войной», а украинский народ – благородным.

Издание напоминает, что сотрудничество Baykar с Украиной началось до полномасштабного вторжения России в Украину. Халук рассказал журналистам, что власти Украины обращались во многие страны с просьбой передать беспилотники. Однако, по его словам, только Турция поддержала соглашение.

«Системы Bayraktar используются в Украине с 2018 года. С Украиной подписаны очень важные проекты в оборонной промышленности, которые будут способствовать нашему сотрудничеству в различных технологических отраслях», - отметил Халук Байрактар.

Он также рассказал, как специалисты компании учили украинских военных управлять дроном Bayraktar TB2. Со многими украинцами в ходе учебы они сблизились. Когда недавно в боях за Украину погиб офицер ВСУ - оператор БПЛА, представители компании Baykar были на его похоронах. А братья хотят помочь семье павшего воина.

Впрочем, помогают братья Байрактары значительно большему количеству украинцев.

«Когда началась война, мы отправили десять грузовиков гумпомощи – продовольственную помощь, детское питание, предметы гигиены. Украина – это страна, с которой у нас тесные отношения. Мы разделяем боль украинцев и ценим их защиту своей земли и героическую борьбу», – рассказал Халук .

Он также ответил на упреки, что компанию Baykar, мол, прежде всего, интересуют только деньги и Украина как рынок сбыта.

Халук не скрывает, что коммерческие интересы у компании есть. Но с начала войны она приложила много усилий по усилению сотрудничества с Украиной.

«Для нас приоритетом является установление прочных отношений и развитие сотрудничества, которое принесет пользу обеим сторонам», - подчеркнул он.

По словам Халука Байрактара, с началом российской войны в Украине интерес к дронам Bayraktar вырос, выросли и продажи. До войны в Украине дроны успешно использовались Азербайджаном в войне с Арменией в Нагорном Карабахе, а также в Сирии и Ливии. И часто на другой стороне конфликта была Россия.

«Мы компания, разрабатывающая технологии. У нас свои цели. Мы стараемся внести вклад в развитие своей страны, а также стран, с которыми имеем стратегическое сотрудничество. Мы не используем эти технологии сами. Мы, разработав, передаем их использование другим», – заявил Халук.

Генеральный директор Baykar настаивает, что ничто не омрачит сотрудничество компании с Украиной и что деньги для владельцев компании не первостепенны.

«Так же, как и с другими продуктами. Конечно, к сожалению, в российских СМИ мы видим клевету, поскольку наши системы уничтожают их ПВО и бронетехнику. Но в конце концов мы компания, предоставляющая технологии», - говорит он, акцентируя внимание на потому, что украинские воины сами решают, когда и как использовать БПЛА турецкого производства.

При этом Халук констатирует, что беспилотники «Байрактар» вносят «вклад в борьбу Украины за независимость, и мы работаем над тем, чтобы этот вклад был внесен наилучшим возможным способом».

Именно поэтому, отмечают в Baykar, даже за большие деньги своих беспилотников России там не продадут.

«Деньги не являются для нас приоритетом. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. чтобы в этой ситуации передать им их (Москве дроны. - Ред.) В этот период вся наша поддержка полностью на стороне Украины, поскольку у нас очень прочная связь, и Украина испытывает очень несправедливую, агрессивную и необоснованную атаку. Ничто не омрачит нашего сотрудничества с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена, наша позиция на этот счет понятна», - уверяет Халук Байрактар.

Также издание сообщило, что вопрос, кому поставлять военные дроны, решает и компания, и государство.

Кроме знаменитых Bayraktar (что в переводе с турецкого означает «знамя»), компания Baykar также занимается разработкой другого дрона - «Акинджи». В нем используют турбины украинского производства.

Сельчук Байрактар констатирует, что они выше класса - больше и быстрее. Однако, несмотря на то, что у них использованы украинские турбины, в Украине их еще нет. А на вопрос, будут ли они поставлены в Украину, оба брата ответили, что украинская сторона пока не обращалась с подобным запросом.

В то же время братья разрабатывают первый турецкий сверхзвуковой беспилотный истребитель «Кизилельма» и работают над новым боевым дроном ТВ3. Оба беспилотника смогут взлетать и приземляться на вертолетные корабли-доки. В «Кизилельме» также используются украинские турбины.

«Но на этом сотрудничество не будет остановлено. Халук отмечает, что в их планах начать полное производство беспилотных истребителей на территории Украины и открыть научные центры для украинской молодежи. Братья добавили, что уже купили место для создания центра разработки и производства дронов, однако в результате войны работу пришлось приостановить», – резюмирует издание.

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