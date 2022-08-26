«Несколько прилетов было, украинцы четко били» 1 26.08.2022, 11:13

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Жена рассказала оккупанту об ударе ВСУ по складам захватчиков в Донецке.

Жена оккупанта рассказала ему в телефонном разговоре, что Вооруженные силы Украины нанесли точные удары по вражеским складам боеприпасов во временно оккупированном Донецке. По ее словам, на месте взрывов утром долго детонировало.

Аудиоперехват разговора опубликовали в Главном управлении разведки 26 августа. Жена захватчика упомянула о 4 взрывах.

«Ну, в 4 утра попали в склад БК между «Ашаном» и «Метро», с правой стороны, чуть-чуть ниже трассы. Там же ангары стояли какое-то время. А сейчас там все время был склад БК, там куча военных машин. Короче, детонировало до 8 утра. Там несколько прилетов было. Прилета 4, наверное. Ну, четко били, прям знали, куда бьют», – рассказала женщина.

Оккупант заметно расстроился и подтвердил: «Знали, куда бьют».

Отметим, речь идет о взрывах 22 августа. На складе оккупантов вспыхнул сильный пожар, снаряды разлетались во все стороны.

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