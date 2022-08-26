закрыть
26 августа 2022, пятница, 11:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Несколько прилетов было, украинцы четко били»

1
  • 26.08.2022, 11:13
  • 2,904
«Несколько прилетов было, украинцы четко били»

Жена рассказала оккупанту об ударе ВСУ по складам захватчиков в Донецке.

Жена оккупанта рассказала ему в телефонном разговоре, что Вооруженные силы Украины нанесли точные удары по вражеским складам боеприпасов во временно оккупированном Донецке. По ее словам, на месте взрывов утром долго детонировало.

Аудиоперехват разговора опубликовали в Главном управлении разведки 26 августа. Жена захватчика упомянула о 4 взрывах.

«Ну, в 4 утра попали в склад БК между «Ашаном» и «Метро», с правой стороны, чуть-чуть ниже трассы. Там же ангары стояли какое-то время. А сейчас там все время был склад БК, там куча военных машин. Короче, детонировало до 8 утра. Там несколько прилетов было. Прилета 4, наверное. Ну, четко били, прям знали, куда бьют», – рассказала женщина.

Оккупант заметно расстроился и подтвердил: «Знали, куда бьют».

Отметим, речь идет о взрывах 22 августа. На складе оккупантов вспыхнул сильный пожар, снаряды разлетались во все стороны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный
«Русский мир» беспощаден
«Русский мир» беспощаден Леонид Невзлин
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор Артем Черников