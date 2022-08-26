Кыргызстан добивается экстрадиции из Беларуси беглого экс-президента Бакиева 4 26.08.2022, 11:16

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КУРМАНБЕК БАКІЕЎ

ФОТА: REUTERS

Но лукашенковская прокуратура считает его «политбеженцем».

Генпрокуратура Кыргызстана направила ходатайство в главный надзорный орган Беларуси о признании и исполнении приговоров Военного суда в отношении беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

Об этом «Азаттыку» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Кыргызстана.

Уточняется, что в Беларусь было направлено четыре запроса с просьбой привлечь к уголовной ответственности бывшего президента. Однако белорусская сторона в очередной раз отказала выдать Бакиева, посчитав, что его «преследуют по политическим мотивам».

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