Кыргызстан добивается экстрадиции из Беларуси беглого экс-президента Бакиева

Кыргызстан добивается экстрадиции из Беларуси беглого экс-президента Бакиева4
- 26.08.2022, 11:16
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Но лукашенковская прокуратура считает его «политбеженцем».
Генпрокуратура Кыргызстана направила ходатайство в главный надзорный орган Беларуси о признании и исполнении приговоров Военного суда в отношении беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.
Об этом «Азаттыку» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Кыргызстана.
Уточняется, что в Беларусь было направлено четыре запроса с просьбой привлечь к уголовной ответственности бывшего президента. Однако белорусская сторона в очередной раз отказала выдать Бакиева, посчитав, что его «преследуют по политическим мотивам».