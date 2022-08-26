России грозят бунты шахтеров 2 26.08.2022, 11:23

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Экспорт угля из страны практически остановился.

Бунты шахтеров из 1990х могут снова вернуться в Россию на фоне коллапса угольной промышленности, в которой напрямую заняты 150 тысяч человек, а с учетом смежных отраслей - более полумиллиона, пишет finanz.

После введения санкций Евросоюза, которые запретили не только прямые поставки в ЕС, но и страхование судов-перевозчиков в третьи страны, экспорт российского угля практически остановился.

СУЭК - крупнейшая угольная компания в стране, работающая на месторождениях с суммарными запасами 7,2 миллиарда тонн, - с середины августа не смогла отгрузить ни одной партии продукции на внешние рынки, рассказали Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.

Страховщики отказываются работать с российским углем, поскольку теперь это незаконнная операция, говорит Майк Солтхаус, председатель санкционного комитета Международной группы клубов взаимного страхования (International Group of P& I Clubs). Компании ищут другие обходные для экспорта, но они будут дорогостоящими и потребуют времени, говорят источники Bloomberg.

В крупнейшем угольном бассейне России - Кузбассе - уже останавливаются угольные разрезы, поскольку найти покупателей в Азии сложно даже со скидкой в 45-50% за тонну угля.

Власти видят риски банкротства угольной отрасли - к такому выводу пришла заседавшая 10 августа комиссия Госсовета, пишут «Известия» со ссылкой на протокол встречи.

В качестве экстренной меры правительство готовит налоговые льготы на 4 млрд рублей.

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