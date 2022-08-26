В Беларуси ввели специальное «клеймо» для чиновников 23 26.08.2022, 11:29

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Госслужащие с сентября начнут жить «по-новому».

С 1 сентября в Беларуси вступит в силу обновленный закон «О государственной службе». Где-то чиновников ждут новые льготы, а где-то – и новые обязанности. Что конкретно меняется в жизни белорусских государственных служащих, а что остается прежним – в материале «Белсата» .

Прошлая редакция закона «О государственной службе» действовала еще с 2003 года. О необходимости изменений говорили не один год. О необходимости реформировать закон Александр Лукашенко заявил и перед самыми выборами – 4 августа 2020 года. Причина такого внимания – недовольство чиновников, на которых «держится управление страной», тем, что «хочется больше и что президент старый, не дает работать».

На время массовых протестов на эту тему публично забыли и вернулись к ней в феврале 2021-го. На «всебелорусском» народном собрании Лукашенко говорил о необходимости шире использовать отставников из силовых структур на гражданских должностях, что сейчас и происходит. А саму работу чиновников предложил изменить под близкую к военной:

«Мы сегодня обратились к закону о государственной службе. И там, как у военных, будет соответствующий устав, кодекс, требования к государственным служащим. Да, он будет поднят на небывалую высоту, но и требовать с него государство будет больше, чем с военных».

Узнать представителя режима издалека

Придумал Лукашенко и своеобразное клеймо для чиновников – нагрудный значок, который они должны носить ежедневно, и не только на работе. С его помощью другие смогут видеть издалека представителя режима.

«Нам надо в законе четко предусмотреть, чтобы каждый государственный служащий в обществе, в обыденной жизни чем-то выделялся. Допустим, значок государственного флага. Если ты государственный служащий, ты должен внешне выделяться в обществе для того, чтобы к тебе могли обратиться люди за помощью, советом, поддержкой и просто с тобой поговорить. Меньше будут бегать в приемные и меньше будут писать писем. И второе – это тест для любого государственного служащего: он должен гордиться тем, что он государственный служащий. В противном случае не надо ему быть государственным служащим», – объяснял 6 мая 2021-го свои идеи Лукашенко.

А вот высоких зарплат за это им не обещал, так как чиновник должен быть «скромным, порядочным человеком и в плане материального обеспечения».

На приготовление и принятие закона ушло еще больше года. Затем за два дня – 12 и 13 мая 2022 года – его утвердили в обеих палатах парламента, и 1 июня документ был подписан. 1 сентября он должен начать действовать.

«Не надо полагать, что суть сводится к тому, что он будет давать какие-то преференции или льготы. В большей степени повышается требовательность к государственным служащим», – говорил руководитель администрации Лукашенко Игорь Сергеенко.

Жизнь и работа по-военному

Закон закрепляет целостную систему государственной службы, включающую государственную гражданскую службу, воинскую службу и службу в военизированных организациях (Следственном комитете, Департаменте финансовых расследований КГК и других). Требования к работе чиновников сейчас сближены с требованиями к военным, хотя деятельность последних продолжает регулироваться специальными документами.

В законе изменились принципы, на которых строится госслужба: добавлен принцип «эффективности», а принцип «гласности» заменен на принцип «открытости и прозрачности». Также удалены принципы «гуманизма и социальной справедливости», «единства системы государственной службы и ее дифференциации исходя из концепции разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную», «добровольности поступления граждан на государственную службу». Причины таких изменений не объясняются.

Закон усиливает требования к дисциплине и ответственности чиновников. Определяется понятие служебной дисциплины, закрепляется общее требование к этическому поведению, вводится новая мера дисциплинарного взыскания – строгий выговор, хотя и исключается понижение в классе на срок до шести месяцев.

В законе закреплены 18 правил этического поведения чиновников, которые они должны соблюдать независимо от должности, в том числе в свободное от службы время. Также они должны быть осторожными в соцсетях, чтобы не распространять запрещенной информации и сведений, которые могут нанести вред их репутации и авторитету власти в целом.

Также закрепляется периодичность повышения чиновниками квалификации – как правило, один раз в три года, но не реже одного раза в пять лет.

«Дискредитированным» не место на госслужбе

Обновляется система классов, по которой каждой гражданской должности будет соответствовать один класс гражданского служащего. Теперь будет присутствовать высший класс (разделенный на три ранга) и девять обычных классов (ранее был один высший и 12 обычных). Вводятся и предложенные Лукашенко значки.

Особое внимание в новом законе уделяется кадровому резерву главы государства. Сейчас это не просто список руководящих должностей, а система учета с особым порядком подбора, в том числе со специальными требованиями к деловым и личностным качествам кандидата. Изменения в закон придают главе государства право устанавливать порядок формирования кадрового реестра и проверки сведений. Также отменяется запрет собирать информацию о личной жизни кандидатов и их близких.

К должностям из кадрового реестра прилагается особая дисциплинарная ответственность. Люди, которых назначают на должности из этого резерва, не будут проходить конкурса, сдавать экзамен и проходить испытательный срок.

Формализм останется

Основной целью разработки закона было «бросить какую-то кость госслужащим, которой нет в бюджете и не просматривается». Об этом заявил в комментарии «Белсату» юрист Артем Проскалович, ранее работавший в Министерстве юстиции и администрации Лукашенко.

«По большому счету все госслужащие ожидали, что там [в законе. – Ред. Belsat.eu] будут какие-то для их выгоды. Ведь говорить, что у нас госслужащие получают большие выгоды или имеют какие-то льготы, не приходится. Но новый закон вряд ли приведет к тому, что на практике улучшится материальное положение», – рассказал юрист.

При этом, подчеркнул он, ответственность и требования на чиновников возлагают несоразмерные с размером материального вознаграждения. Но основной курс на сегодня взят не на повышение благосостояния государственных служащих, а на повышение их лояльности, хотя это напрямую и не прописано в документе, считает Артем Проскалович.

В любом случае, по его мнению, с учетом белорусской ситуации, когда «не до законов», не так и важно, что будет записано в законе, потому что «на практике будет так, как нужно ситуативно режиму».

«Чиновники понимают, что на практике ничего не изменится. Формализм в работе, отсутствие объективных критериев как планирования деятельности, так и ее оценки, останутся. Все равно все будет продолжать делаться в ручном режиме, как это у нас делается во всем госсекторе. Что планироваться, что оцениваться, что ставить требования – все будет делаться «с колес», – подчеркнул представитель НАУ.

Нет понятных ориентиров

По словам Артема Проскаловича, госслужащих больше всего нервирует то, что они не имеют перед собой понятных ориентиров, даже в политике режима.

«Сегодня Лукашенко говорит одно, а завтра – на 180 градусов другое. И утверждает, что никогда не говорил того, что было вчера», – напомнил наш собеседник.

Поэтому, считает юрист, даже если благодаря новому закону материальные условия чиновников улучшатся, это не сможет компенсировать «всей той нагрузки, всех тех подходов, которые сегодня существуют» – отсутствия современного менеджмента, четко прописанных процедур или их несоблюдения.

«Если нужно что-то сделать за два дня, а не за десять, как прописано в законодательстве, то будет сделано за два дня. А если нужно придержать срок, подождать, то даже если в инструкции прописано, что документ должен быть рассмотрен за пять дней, то, если администрация посчитает нужным, его могут держать две недели или месяц. И никто за это не понесет ответственности, потому что «так надо было», – разъясняет схему работы белорусского госаппарата юрист.

Артем Проскалович напомнил, что Лукашенко неоднократно угрожал наказать чиновников за невыполнение каких-то поручений, но в худшем случае «происходит пересаживание одних и тех же людей с одной должности на другую». При этом виновный не теряет работы и не несет никакой ответственности, хотя все механизмы прописаны в законодательстве.

«Единственная ответственность, которая у нас распространена, – это уголовная за коррупционные преступления. Но она также применяется в ручном режиме через согласование с Лукашенко в отношении всех более-менее значимых руководителей государственного аппарата», – подчеркнул юрист.

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