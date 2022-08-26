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В Сенненском районе в деревни повадился ходить медведь

  • 26.08.2022, 11:31
В Сенненском районе в деревни повадился ходить медведь

Он разоряет пасеки.

Жители двух деревень Сенненского района жалуются: к ним регулярно стал захаживать медведь. Особенно его привлекают пасеки, где он добывает себе мед. Только за август медведь или медведи уже два раза разоряли пчелиные домики в обеих деревнях. Об опасном соседстве с дикой природой рассказали в новостях, пишет zerkalo.io.

Обе деревни расположены рядом с лесом и кукурузными полями, места там глухие. В деревне Углы сейчас постоянных жителей нет — только дачники, которые приезжают на лето. Один из них рассказал, что уже в прошлом году следы медведя видели на деревенской дороге. Но в нынешнем сезоне он — или его сородич — стал гораздо более активен и уже нанес ущерб.

У одного из жителей медведь когтями достал из пчелиного домика две рамки с медом и утащил в кусты. По дороге поломал сливу в палисаднике. У соседей тоже побывал на пасеке и разворотил улей, достал рамки и, отойдя на несколько метров, выел из них мед. Рамки остались лежать на полянке помятой травы.

Чтобы как-то обезопасить себя и пасеки, жители деревни придумывают разные методы. Утром выходят из дома и громко стучат, чтобы спугнуть зверя. Жгут костры, пасеки обнесли веревочной растяжкой-«сигнализацией», к которой прикрепили новогоднюю хлопушку: медведь зацепится — она сработает.

Как рассказали в местном лесхозе, медведей за последние годы стало заметно больше, потому что им есть чем питаться на полях. В Сенненском районе установлено не меньше пяти мест обитания медведя. А всего в северной части страны живет более 450 бурых медведей, большинство — в Березинском заповеднике.

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