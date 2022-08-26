У Путина не хватает людей и оружия 26.08.2022, 11:30

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Британский эксперт назвал сроки, когда ВСУ вытеснят россиян из Украины.

Если в РФ не объявят масштабную мобилизацию, то украинские военные начнут вытеснять оккупантов с захваченных территорий в первой половине 2023 года.

Именно тогда у страны-агрессора России начнут заканчиваться основные ресурсы. Об этом рассказал британский военный аналитик, экс-руководитель Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк, пишет Sky news.

«Моя оценка такова, что Россию начнут вытеснять с завоеванной территории в первой половине следующего года из-за недостатка всех основных вещей, в которых она нуждается (кроме артиллерийских орудий и снарядов), если она не проведет какой-то значительной мобилизации», – отмечает Кларк.

Он отметил, что уже сейчас возникает вопрос, насколько эффективным является российское вторжение, принимая во внимание низкий моральный дух среди солдат оккупационной российской армии и старое вооружение, с которым их отправляют в бой.

Российская правящая верхушка пытается заманить молодых людей, чтобы они подписали контракт и пошли служить практически без подготовки, обещая им заплатить большие деньги за это. РФ и дальше продолжает «скармливать молодых людей на войну», отмечает Кларк. Однако многие из них погибнут, и большие деньги, которые им заплатят, будут им ни к чему.

Военный аналитик считает, что Путин так увлечен войной, что может найти способы мобилизовать на нее больше людей и поставлять на фронт технику, несмотря на огромные потери российской армии.

Кларк напомнил, что армия РФ в условиях мирного времени насчитывает 280 000 человек. При этом войско плохо организовано и очень коррумпировано.

«Поэтому Путину придется готовить страну к полноценной «войне». Это будет безумие, но я думаю, что именно это он и сделает – одно безумное решение поверх другого – так действуют диктаторы во время своего падения», – сказал аналитик.

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