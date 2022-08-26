Украинские десантники захватили МТЛБ и провели эксперимент с бронежилетами оккупантов

Украинские десантники захватили МТЛБ и провели эксперимент с бронежилетами оккупантов1
- 26.08.2022, 11:40
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Они были поражены защитными средствами россиян.
Украинские десантники захватили МТЛБ, в которой нашли бронежилеты вражеской армии.
Об этом сообщил пресс офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко.
Когда украинские защитники распаковали бронежилеты, оказалось, что это обычные железные пластины, не способные защитить от пули.
«Здесь взяли очередной трофей, на этот раз МТЛБ. В самой машине ничего интересного, обычный советский лом. Но вот бронежилеты российских солдат нас таки поразили», - написал десантник.
Выяснилось, что пластины не держат обычную пулю 5,45 мм, даже если их положить друг на друга, а от выстрела на пластине появляется трещина.