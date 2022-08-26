«Скопил €77 тысяч — и что теперь?» 1 26.08.2022, 11:46

Белорусы переживают из-за снижения курса европейской валюты.

Уже несколько дней подряд торги на Белорусской валютно-фондовой бирже заканчиваются тем, что евро проигрывает доллару. Курсы в обменниках пока еще не полностью подстроились под новый тренд, но картинка все равно непривычная: доллары и евро банки теперь покупают и продают практически по одной цене.

Журналисты onliner.by спросили у эксперта, станет ли европейская валюта еще дешевле и что теперь делать с накоплениями?

На протяжении 20 лет евро стабильно стоил дороже доллара — и привыкать к новым реалиям психологически непросто. Особенно некомфортно читать экономические новости тем, кто долго и целенаправленно откладывал сбережения в европейской валюте. У Валерия, например, скопилось около €77 тыс.

— Не скажу, что я часто ездил в Европу, но почему-то копил деньги именно в евро, просто меня всегда привлекала эта валюта, — объясняет белорус. — В последнее время ситуация с курсом, конечно, держит в напряжении. Но пока смысла дергаться я не вижу. Вклад долгосрочный, поэтому в любом случае снять деньги я не могу. Я наблюдаю за курсами, понимаю причины того, почему так происходит. Думаю, что надо просто подождать, может, со временем что-то изменится.

Почему евро стал дешевле доллара именно сейчас?

Тенденция к снижению европейской валюты началась еще год назад и теперь стала особенно заметна. В первую очередь, конечно, сказывается военный конфликт в Украине. Последовавшие санкции, разрыв логистических цепочек и проблемы с поставками усиливают инфляцию в еврозоне.

Но главная причина, почему в августе мы увидели перелом в пользу доллара, это рост цен на энергоносители, убеждена эксперт исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина.

— Недавно был очередной скачок, когда цена за газ выросла до $3000 за 1 тыс. куб. м. Нефть тоже дорожает — цена марки Brent снова поднималась выше $100 за баррель. Несмотря на то, что европейские страны говорят о переходе на альтернативные источники электроэнергии, за несколько месяцев и даже лет осуществить этот план очень сложно. Все это идет не на пользу еврозоны в целом и валютного рынка в частности.

В последнее время эксперты допускают риск рецессии (замедление экономики) в еврозоне, что еще сильнее отталкивает инвесторов. На этом фоне вложения в американские активы могут выглядеть более привлекательными.

— Центральный банк США (Федеральная резервная система) сейчас проводит политику «дорогих денег». Она подразумевает под собой повышение процентных ставок. Для инвесторов вложения в американские активы становятся более прибыльными — и это идет на пользу доллару. Кроме того, такая политика «сбивает инфляцию», цены растут не так быстро. Европа сейчас тоже уходит от мягкой монетарной политики, которая была во время пандемии. Но повышать ставки европейцам приходится более осторожно, поскольку возрастает риск рецессии. США в этом плане чувствуют себя свободнее.

И что будет дальше? Разрыв между евро и долларом увеличится?

До конца года тенденция на ослабление евро, скорее всего, сохранится, а доллар продолжит укрепляться, делится осторожным прогнозом эксперт. При этом серьезного обвала европейской валюты никто не ждет.

— По моему мнению, евро останется на том же уровне, как сейчас — в пределах $0,95—1,05. Возможно, произойдет еще некоторое снижение — до $0,9. Какого-то критического обвала быть не должно, но опять же давать прогнозы в условиях обострения геополитической ситуации в мире очень сложно. Никто не может сказать, как будет развиваться ситуация в Украине, какие темпы экономического роста покажет Китай, который тесно торгует с ЕС. Неизвестно также, как разрешится ситуация с энергоносителями: будет ли снижение цен на них и как быстро смогут найти альтернативные варианты поставок европейские государства.

Что будет с курсами внутри Беларуси?

Вероятнее всего, мы будем наблюдать паритет (когда доллар и евро оцениваются одинаково), либо же евро на несколько процентов будет стоить дешевле доллара.

— У нас сейчас рыночное курсообразование, поэтому общая динамика валют в мире будет напрямую влиять на курс белорусского рубля к евро и доллару. Да, мы привыкли к тому, что евро в обменниках продается дороже доллара, но сейчас тренд развернулся иначе. При этом нельзя сказать, что это экстраординарная ситуация. Валютные тренды на международных рынках постоянно меняются.

В начале нулевых, например, был период, когда евро опускался почти до $0,8. Потом евро очень сильно подорожал и на пике в 2008 году стоил $1,5.

Такие колебания абсолютно нормальны и периодически происходят с валютами как реакция на определенные факторы.

И что в таком случае делать с накоплениями?

Учитывая то, что валютные тренды постоянно меняются, эксперт не советует принимать резких решений по вкладам в евро. Ситуация вполне может развернуться в другую сторону.

— Экстренно переводить евро в доллары будет не совсем рациональным решением, потому что любой обмен одной иностранной валюты на другую будет происходить через национальную валюту — белорусский рубль. Сначала вы переведете евро в рубли, а потом из рублей в доллары или в какую-то другую валюту, таким образом потеряете несколько процентов на конвертации. И надо понимать, что падение евро может быть в перспективе не столь значительным. Если экономика еврозоны сработает лучше, чем ожидают некоторые инвесторы, курс евро быстро выровняется.

Есть и вторая возможная тактика: покупать евро, пока он стоит дешево, с расчетом на то, что ситуация быстро изменится. Анастасия Лузгина считает, что определенная логика в этом есть, но только в том случае, если человек готов ждать несколько лет.

— Вполне возможно, что через год-полтора ситуация с энергоносителями нормализуется, экономики Европы перестроятся, наладятся новые цепочки поставок, что будет стимулировать экономический рост и укреплять евро. Но когда именно это произойдет, непонятно. Если человек готов ждать, такая стратегия может сработать.

Кто еще может выиграть на снижении евро?

В первую очередь те белорусы, которые планируют недорогие евро потратить — в отпуске или во время шоп-тура в Европу. А еще когда доллар примерно равен евро — это как минимум удобно, меньше времени тратится на пересчет курсов.

Логично также предположить, что цены на импортные товары из Европы должны слегка упасть вслед за курсом евро, но тут все не так однозначно.

— По идее, после снижения курса евро к рублю ретейл должен предложить более привлекательные по цене товары. Но, во-первых, инфляция в еврозоне означает рост цен в том числе и на экспортируемую в другие страны продукцию. А во-вторых, поставщики зачастую, помимо прогнозов по евро, закладывают в цену свои риски. Поэтому, возможно, цены не снизятся, но по крайней мере они должны перестать расти, — отмечает эксперт.

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