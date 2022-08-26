Первые снимки подземной части Марса удивили ученых 1 26.08.2022, 11:57

3,880

Их сделал сканер RIMFAX.

Исследовательская группа во главе с учеными из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Осло выяснили, что слои горных пород под дном кратера Езеро, наблюдаемые георадаром ровера Perseverance, неожиданно наклонены. Положение, толщина и форма этих участков предполагают, что они образовались либо медленно остывающей лавой, либо появились как естественные отложения в месте, которое раньше было озером, пишет «Хайтек».

Сейчас Perseverance исследует дельту на западном краю кратера Езеро. Когда-то река питала древнее озеро, оставив после себя большое скопление грязи и камней, которые она собрала на своем пути. По мере того, как марсоход собирает больше данных, ученые узнают больше о сложной истории этой части Красной планеты. И недавно марсоход предоставил первые снимки подземных пород Марса. Их сделал сканер RIMFAX (Radar Imager for Mars’ Subsurface Exploration).

«Мы были весьма удивлены, обнаружив камни, сложенные под наклонным углом, — объясняет Дэвид Пейдж, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и один из ведущих исследователей сканера RIMFAX. — Мы ожидали увидеть горизонтальные камни на дне кратера. Тот факт, что они наклонены таким образом, требует более сложной геологической истории. Они могли образоваться, когда расплавленная порода поднялась к поверхности, или это старые отложения дельты, погребенные в дне кратера».

Автор исследования отметил, что большая часть данных, собранных марсоходом до сих пор, указывает на магматическое происхождение породы. Но, основываясь на данных RIMFAX, ученые пока не могут точно сказать, как сформировались наклонные слои.

RIMFAX получает изображение подземных объектов, используя радиолокационные волны, которые отражаются от слоев горных пород и других подземных «препятствий». Формы, плотность, толщина, углы и состав объектов влияют на то, как отражаются волны радара, создавая визуальное изображение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».