В Беларуси восьмой месяц подряд падают реальные пенсии
- 26.08.2022, 11:58
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Установлен антирекорд.
Реальные пенсии белорусов падают восьмой месяц подряд, это следует из данных Белстата. Их рассчитывают с поправкой на инфляцию. В июле реальные пенсии сократились на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это антирекорд по падению за эти восемь месяцев, пишет zerkalo.io.
Реальные пенсии снижаются с декабря 2021 года. Речь о сравнении этих выплат к аналогичному месяцу предыдущего года.
В июле по сравнению с июнем этого года реальные пенсии упали на 0,5%.
Средняя назначенная июньская пенсия третий месяц подряд держится на уровне 550,4 рубля.
В этом году трудовые пенсии повышали с 1 марта и 1 августа. Однако этот рост «съедает» разогнавшаяся инфляция, которая в июле превысила 18% годовых.