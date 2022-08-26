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Тагил идет

18
  • Ирина Халип
  • 26.08.2022, 12:02
  • 18,264
Тагил идет
Ирина Халип

Лукашенко поджег бикфордов шнур, но даже не понял этого.

«Август нужно цедить, как грушевый ликер», - по-моему, этой фразой Рэя Брэдбери отметился в последнее время в социальных сетях каждый второй их пользователь. Давайте цедить, конечно, грех не насладиться августовской тягучестью. Но у нас с вами, похоже, появились куда более серьезные задачи и даже вызовы. Тем более что август заканчивается, а массовый соседский отпуск продолжается.

К нам едут россияне. Ежедневно, бесконтрольно, толпами. Границы нет, самолеты-поезда-автобусы ездят в любое время суток, ковидные ограничения сняты, карты «Мир» принимают в каждом ларьке. И вся эта роскошь - в ситуации, когда Европа практически закрылась для россиян, и даже если сейчас, во время войны, кому-то из них удастся прошмыгнуть туда незамеченным, то прежнего удовольствия все равно уже нет и не будет. Это раньше на всяческих Ривьерах закрывали глаза на тагильские развлечения, потому что те туристы платили щедро, не считая, и чаевые порой оставляли больше, чем собственно счет. А теперь карты российских банков не работают, в европейских банках россиянам не открывают счета, да и те, что существовали прежде, с сытых довоенных времен, блокируют. В отели не заселяют, частные квартиры не сдают, да и вообще на каждый второй дом европейцы украинские флаги водружают, что приносит российскому туристу чудовищные душевные страдания.

А тут, оказывается, совсем рядышком и без всяких границ – чудо чудное, диво дивное. Там есть «Макдоналдс», вообразите себе. Там в магазинах «Манго» и «Зара» без ограничений. Там банки, в которых любой россиянин может открыть счет и заказать себе покинувшие его родину карточки Visa и MasterCard. В России они все равно бессмысленны, но кто его знает – а вдруг завтра европейцам надоест быть принципиальными, как это уже случалось, и они потихоньку начнут открывать границы в ожидании российских кошельков? Да и вообще какое прекрасное ностальгическое ощущение – пластик в кармане. Словом, все недоступные ныне россиянину радости жизни сосредоточились в Беларуси. Да еще и казино едва ли не на каждом углу, а девушек, поющих на Зыбицкой украинские песни, в тюрьму сажают, так что никакой угрозы личной безопасности. Белорусской власти кажется, что все сложилось отлично: деньги в бюджет текут рекой, банковская сфера оживилась и даже встрепенулась, гостиницы не простаивают, рулетка вертится круглые сутки. Экономическое чудо – на то и чудо, что происходит вопреки законам логики. И помогают этому чуду случиться то война, то санкции, то ядерный взрыв.

Вот только Лукашенко и его верные товарищи не поняли, что своими руками подожгли бикфордов шнур. Российские туристы приезжают в Беларусь и ведут себя так, будто они в России. Паркуются на газонах. Пытаются рассчитываться в магазинах российскими рублями и отказываются понимать, почему это вдруг в Минске родной рубль с орлом не принимают. Лезут в драки в барах и караоке и не очень-то переживают, попадая в кутузку: все на родном русском языке, а значит, можно будет договориться.

Ну что же, вот шнур и запылал. Объясняю: точно так же, как Путин стал главным «украинизатором», из-за которого по-украински заговорили даже те, кто всю жизнь в Украине обходился русским или суржиком, - белорусы вскоре заговорят по-белорусски благодаря нашествию российских торгово-банковских туристов. Заговорят в знак протеста. Будут вежливо пожимать плечами на всякое «как пройти в казино»: выбачайце, не разумею. Продавцы и кассиры тоже быстро научатся с выражением непонимания на лице говорить: калі ласка, патлумачце, што вас зацікавіла ў нашай краме. Белорусы прекрасно понимают, что «русский мир» вовсе не всегда приходит на танках, куда чаще он вползает с телеэкранов в образе Малахова или с вокзала в облике мирного туриста. И сопротивляться белорус будет бескровно, спокойно, с достоинством. Просто переходя на язык, многие годы уничтожаемый тем самым ползучим «русским миром». И вот тогда – без всяких флагов, маршей, свечек в окнах – режим совершенно незаметно получит объединенное, сосредоточенное, говорящее на чужом для него языке общество. Общество, которое умеет прогонять врага движением руки, ироничным взглядом, словом и, главное, силой презрения.

С этим обществом Лукашенко уже никогда не совладать. Потому что говорить они будут на разных языках. И еще потому, что Лукашенко для белорусов – тот же турист, сигающий голышом с балкона с воплями «Тагил!». Впрочем, он и для самого себя такой же.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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